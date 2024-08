Meteo Capannori, le previsioni per domani giovedì 29 agosto

MeteoWeb

Giovedì 29 Agosto a Capannori si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno elevate durante l’intera giornata, con valori massimi che potranno superare i +34°C nelle ore centrali del pomeriggio.

Meteo a Capannori:

Mattina:

La giornata inizierà con cielo sereno e una temperatura di circa +23,5°C alle prime ore del mattino. Nel corso delle ore successive, il cielo resterà sereno e la temperatura aumenterà gradualmente fino a raggiungere i +31,4°C verso le ore 09:00.

Pomeriggio:

Nel pomeriggio il cielo continuerà ad essere sereno, con una leggera copertura nuvolosa nel tardo pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +34,3°C verso le ore 12:00 e si manterranno elevate anche nelle ore successive.

Sera:

Anche al tramonto il cielo sarà sereno, con una temperatura che si aggirerà intorno ai +24,4°C. Le condizioni meteo rimarranno stabili durante la serata, con temperature gradevoli e una leggera brezza che accompagnerà la serata.

Considerazioni Finali:

Le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Capannori indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature, cercando di evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che potrebbero rimanere sopra la media stagionale. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 29 Agosto a Capannori

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.6° perc. +21.9° prob. 3 % 5.6 NNE max 5.4 Grecale 76 % 1017 hPa 4 cielo sereno +21.4° perc. +21.4° Assenti 5.5 NE max 5.7 Grecale 73 % 1017 hPa 7 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 4.1 ENE max 5.2 Grecale 55 % 1017 hPa 10 cielo sereno +32.8° perc. +32.7° Assenti 4.5 S max 5.1 Ostro 36 % 1017 hPa 13 cielo sereno +34.3° perc. +34.1° prob. 4 % 8.8 SO max 8.9 Libeccio 32 % 1015 hPa 16 cielo sereno +31.3° perc. +31.8° prob. 15 % 9.2 ONO max 12.1 Maestrale 43 % 1015 hPa 19 cielo sereno +24.4° perc. +24.6° Assenti 5.2 NO max 7.6 Maestrale 67 % 1016 hPa 22 cielo sereno +23.7° perc. +23.9° Assenti 2.5 N max 4.6 Tramontana 69 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 19:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.