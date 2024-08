Meteo Carpi, le previsioni per domani venerdì 30 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 30 Agosto a Carpi indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima prevista sarà di 36,4°C nel primo pomeriggio, mentre la minima si attesterà sui 22,5°C durante le prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà quasi assente per l’intera giornata, con un piccolo aumento delle nubi sparse verso le prime ore del giorno.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si manterrà intorno ai 24,5°C. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse e una leggera brezza proveniente da Ovest. Man mano che il sole si alzerà sull’orizzonte, il cielo si schiarirà completamente e le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo i 30,9°C intorno alle 09:00.

Nel pomeriggio, il sole splenderà senza ostacoli con temperature che supereranno i 35°C. La brezza leggera proveniente da Est – Nord Est contribuirà a rendere più sopportabile il caldo intenso. Anche durante la sera, il cielo resterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 26,9°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 30 Agosto a Carpi prevedono una giornata estiva con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di idratarsi frequentemente. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo e caldo afoso, con temperature che potrebbero superare i 35°C. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 30 Agosto a Carpi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.5° perc. +24.4° Assenti 7.2 ONO max 9 Maestrale 52 % 1016 hPa 3 poche nuvole +23.2° perc. +23.1° Assenti 6.6 ONO max 8.2 Maestrale 59 % 1016 hPa 6 cielo sereno +24.3° perc. +24.2° Assenti 7.6 O max 12.6 Ponente 57 % 1017 hPa 9 cielo sereno +30.9° perc. +30.7° Assenti 7.3 NO max 6.8 Maestrale 39 % 1017 hPa 12 cielo sereno +35.9° perc. +34.9° Assenti 4.2 NE max 3.6 Grecale 25 % 1015 hPa 15 cielo sereno +36.1° perc. +34.5° Assenti 7.5 ENE max 4.8 Grecale 21 % 1013 hPa 18 cielo sereno +31° perc. +29.8° Assenti 8.6 E max 11 Levante 30 % 1014 hPa 21 cielo sereno +26.9° perc. +27° Assenti 5.1 OSO max 9.7 Libeccio 43 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 19:52

