Meteo Carrara, le previsioni per domani giovedì 29 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Carrara mostrano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina si prevede un cielo sereno con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C con una leggera sensazione di calore percepito.

Nel corso della giornata, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con poche nuvole sparse. Le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo i +30°C nel primo pomeriggio. Il vento soffierà da Sud Ovest con intensità variabile, mantenendo una piacevole brezza leggera.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non sono previste precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai +29°C, con una sensazione di caldo moderata. Il vento proveniente da Ovest – Sud Ovest sarà ancora presente, ma non influenzerà significativamente le condizioni meteorologiche.

In serata, il cielo si presenterà nuovamente sereno con poche nuvole sparse. Le temperature si abbasseranno leggermente, mantenendosi intorno ai +25°C. Il vento proveniente da Nord – Nord Est sarà ancora presente, ma non supererà i 8km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 29 Agosto a Carrara indicano una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili, con cielo sereno e temperature gradevoli. Non sono previste precipitazioni significative e il vento sarà di lieve intensità. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteorologiche stabili, con temperature che si manterranno su valori simili.

Tutti i dati meteo di Giovedì 29 Agosto a Carrara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.4° perc. +23.5° prob. 17 % 7.5 NE max 6.7 Grecale 68 % 1017 hPa 4 cielo sereno +23.2° perc. +23.3° prob. 2 % 7.5 NE max 7.1 Grecale 67 % 1017 hPa 7 cielo sereno +26.7° perc. +27.5° Assenti 2.1 E max 4.9 Levante 56 % 1017 hPa 10 cielo sereno +29.7° perc. +30.1° prob. 1 % 6.3 SO max 5.5 Libeccio 47 % 1017 hPa 13 poche nuvole +29.6° perc. +30.2° prob. 4 % 7.5 OSO max 7.3 Libeccio 48 % 1016 hPa 16 nubi sparse +28.2° perc. +29.3° prob. 18 % 7.7 NO max 10.4 Maestrale 56 % 1016 hPa 19 poche nuvole +25.5° perc. +25.8° Assenti 7.1 N max 9.1 Tramontana 65 % 1016 hPa 22 cielo sereno +25.2° perc. +25.3° Assenti 7.5 NNE max 7.6 Grecale 60 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:56

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.