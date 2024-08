Meteo Carrara, le previsioni per domani venerdì 9 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 9 Agosto a Carrara mostrano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio si potranno osservare alcune nubi sparse. Le temperature si manterranno elevate durante l’intera giornata, con valori massimi attesi intorno ai 31,4°C nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa intorno al 6%. Le temperature si attesteranno intorno ai 26,1°C alle prime ore del giorno, per poi salire gradualmente fino a superare i 30°C verso le 10:00.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con la presenza di nubi sparse che potrebbero raggiungere il 31%. Le temperature massime si manterranno intorno ai 30,5°C – 31,4°C, con una leggera brezza proveniente dall’Ovest – Sud Ovest.

In serata, le nubi sparse continueranno a interessare il cielo di Carrara, con una copertura nuvolosa che potrebbe arrivare al 74%. Le temperature si abbasseranno leggermente, ma si manterranno comunque piacevoli, attorno ai 26,1°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 9 Agosto a Carrara indicano una giornata calda e soleggiata, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno elevate, garantendo una piacevole estate in città. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Carrara per i prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.2° perc. +24.7° Assenti 5 NE max 4.2 Grecale 76 % 1015 hPa 4 cielo sereno +23.9° perc. +24.3° Assenti 5.1 NE max 4.6 Grecale 75 % 1015 hPa 7 cielo sereno +27.9° perc. +29.5° Assenti 0.8 SSO max 2.1 Libeccio 62 % 1016 hPa 10 cielo sereno +30.5° perc. +32.6° Assenti 7.6 SO max 4.9 Libeccio 54 % 1016 hPa 13 poche nuvole +31.3° perc. +33.5° prob. 6 % 9.5 OSO max 8.1 Libeccio 52 % 1015 hPa 16 nubi sparse +30° perc. +32.5° prob. 8 % 7.3 ONO max 8.9 Maestrale 59 % 1015 hPa 19 nubi sparse +27.1° perc. +29.1° Assenti 5.7 NNO max 8 Maestrale 71 % 1015 hPa 22 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° Assenti 4.7 NNE max 5.9 Grecale 69 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 20:29

