Meteo Cava De’ Tirreni, le previsioni per domani martedì 13 agosto

Le previsioni meteo a Cava De’ Tirreni per Martedì 13 Agosto prevedono una giornata all’insegna del bel tempo. Durante la mattina, il cielo sarà sereno e le temperature si manterranno intorno ai 30°C, con una leggera brezza proveniente dal Sud Ovest. Nel corso del pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature saliranno fino a toccare i 32°C, con una brezza che soffierà sempre dal Sud Ovest. Anche in serata le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con il cielo che si presenterà sereno o con poche nubi sparse e temperature intorno ai 28°C.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cava De’ Tirreni indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che si attesteranno su valori simili a quelli di Martedì. Tuttavia, è previsto un aumento della copertura nuvolosa a partire dalla serata di Mercoledì, con possibili precipitazioni nella giornata di Giovedì. Si consiglia quindi di prestare attenzione alle previsioni meteo aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Martedì 13 Agosto a Cava De’ Tirreni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.7° perc. +27.6° Assenti 1 NNO max 2.8 Maestrale 59 % 1012 hPa 3 cielo sereno +25.6° perc. +25.8° Assenti 2.4 E max 3.2 Levante 64 % 1011 hPa 6 cielo sereno +27.1° perc. +27.9° Assenti 1.7 SSE max 2.8 Scirocco 56 % 1012 hPa 9 cielo sereno +30.9° perc. +31.5° Assenti 8.1 SO max 6.2 Libeccio 45 % 1012 hPa 12 cielo sereno +32.3° perc. +33.8° Assenti 12.3 SO max 10.6 Libeccio 45 % 1011 hPa 15 cielo sereno +31.9° perc. +33.3° prob. 6 % 9.6 SO max 11.9 Libeccio 46 % 1010 hPa 18 cielo sereno +29° perc. +30.4° prob. 20 % 2.7 O max 6.4 Ponente 56 % 1010 hPa 21 nubi sparse +27.6° perc. +28.7° Assenti 1.3 ESE max 4 Scirocco 59 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:12 e tramonta alle ore 19:58

