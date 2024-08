Meteo Desenzano del Garda, le previsioni per domani giovedì 29 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Desenzano del Garda mostrano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno o poche nuvole che permetteranno al sole di splendere per gran parte della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nuvole, mentre le temperature si manterranno intorno ai +23°C. Il vento soffierà da nord con una velocità di circa 10-12 km/h.

Al mattino, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +30°C nelle ore centrali della mattinata. Il vento sarà leggero, proveniente da nord-ovest.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Desenzano del Garda, con temperature che potranno superare i +32°C. Il vento sarà debole, con brezze che arriveranno da diverse direzioni.

In serata, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai +25°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità moderata da nord.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Desenzano del Garda indicano condizioni di bel tempo e temperature elevate. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di mantenere un’adeguata idratazione, considerando le temperature estive che caratterizzeranno la giornata di Giovedì 29 Agosto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 29 Agosto a Desenzano del Garda

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +23.6° perc. +23.7° prob. 16 % 10.8 N max 13.4 Tramontana 64 % 1017 hPa 3 cielo sereno +22.7° perc. +22.7° prob. 1 % 9.4 N max 12.7 Tramontana 66 % 1017 hPa 6 cielo sereno +23.9° perc. +23.9° prob. 1 % 8.6 N max 12 Tramontana 62 % 1017 hPa 9 cielo sereno +28.8° perc. +29.2° Assenti 3.5 ONO max 6.9 Maestrale 48 % 1017 hPa 12 cielo sereno +32.2° perc. +32.2° Assenti 2.5 OSO max 3.8 Libeccio 38 % 1016 hPa 15 cielo sereno +32.1° perc. +31.6° prob. 10 % 1.8 NE max 5.2 Grecale 35 % 1014 hPa 18 cielo sereno +27.7° perc. +28° prob. 13 % 9 N max 9.3 Tramontana 49 % 1015 hPa 21 poche nuvole +25.2° perc. +25.2° prob. 11 % 10.5 N max 11.3 Tramontana 57 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 19:56

