Meteo Fasano, le previsioni per domani venerdì 30 agosto

Le previsioni meteo a Fasano per Venerdì 30 Agosto prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio si potranno osservare nubi sparse. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i +30,4°C durante le ore centrali della giornata.

Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +25°C. Il vento soffierà da Nord Ovest con una velocità di circa 32,7km/h.

La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento, con valori che raggiungeranno i +30,1°C verso le ore 9:00. Il vento sarà moderato, proveniente sempre da Nord Ovest.

Nel pomeriggio le nubi inizieranno a comparire, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 92% intorno alle 13:00. Le temperature si manterranno intorno ai +30,4°C, mentre l’umidità sarà del 51%.

In serata il cielo si libererà nuovamente dalle nubi, con una copertura nuvolosa intorno al 1%. Le temperature si attesteranno sui +26,4°C con venti provenienti da Nord Ovest con raffiche fino a 46,6km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 30 Agosto a Fasano indicano una giornata all’insegna del sole e delle temperature elevate. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle raffiche di vento che potrebbero essere più intense durante la giornata. Per i prossimi giorni si prevede un mantenimento delle condizioni meteo stabili, con temperature che si manterranno su valori simili.

Tutti i dati meteo di Venerdì 30 Agosto a Fasano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.1° perc. +25.5° prob. 5 % 15.4 ONO max 28.8 Maestrale 69 % 1014 hPa 4 cielo sereno +24.6° perc. +25° prob. 2 % 16.8 NO max 30.5 Maestrale 70 % 1013 hPa 7 cielo sereno +28.1° perc. +29.1° prob. 12 % 23.8 NO max 30.2 Maestrale 55 % 1014 hPa 10 poche nuvole +30.4° perc. +31.4° prob. 12 % 26.5 NNO max 30.5 Maestrale 48 % 1014 hPa 13 cielo coperto +30.1° perc. +31.4° Assenti 24.4 NNO max 28.5 Maestrale 51 % 1013 hPa 16 nubi sparse +30.1° perc. +30.3° Assenti 23.3 NNO max 31.3 Maestrale 44 % 1012 hPa 19 cielo sereno +27° perc. +27.9° Assenti 24.9 NNO max 46.6 Maestrale 58 % 1013 hPa 22 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 23.9 NO max 38.3 Maestrale 68 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 19:21

