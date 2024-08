Meteo Formigine, le previsioni per domani martedì 6 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Formigine per Martedì 6 Agosto prevedono una giornata caratterizzata da condizioni climatiche stabili e soleggiate. Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente e temperature in aumento. Le temperature oscilleranno tra i +25,1°C e i +33,6°C, con una leggera brezza proveniente dal Nord Est.

Nel pomeriggio, il cielo resterà per lo più sereno, con una leggera presenza di nubi sparse nel tardo pomeriggio. Le temperature raggiungeranno il picco massimo, con valori intorno ai +35,6°C. Il vento soffierà sempre dalla direzione Nord – Nord Ovest, con raffiche leggere e una probabilità di precipitazioni intorno al 10-13%.

Durante la sera, la situazione meteorologica a Formigine subirà un cambiamento con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si abbasseranno gradualmente, attestandosi intorno ai +23,8°C. Il vento cambierà direzione, provenendo da Sud – Sud Est, e le precipitazioni potrebbero raggiungere i 0.37mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 6 Agosto a Formigine indicano una giornata inizialmente soleggiata e calda, con un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e possibili piogge leggere in serata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali precipitazioni nel corso della giornata.

Tutti i dati meteo di Martedì 6 Agosto a Formigine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +23.8° perc. +23.8° Assenti 2.8 SSO max 6.5 Libeccio 59 % 1011 hPa 3 cielo sereno +22.5° perc. +22.4° Assenti 2.8 S max 5 Ostro 63 % 1011 hPa 6 cielo sereno +25.1° perc. +25.2° Assenti 1.2 SE max 3.6 Scirocco 56 % 1011 hPa 9 cielo sereno +30.6° perc. +30.4° Assenti 6.6 NE max 5.7 Grecale 40 % 1011 hPa 12 cielo sereno +34.7° perc. +34.6° Assenti 7 NNE max 7.7 Grecale 32 % 1010 hPa 15 poche nuvole +35.1° perc. +35.4° prob. 13 % 5.4 NNO max 8.5 Maestrale 33 % 1009 hPa 18 nubi sparse +29.8° perc. +30.5° prob. 9 % 6 NE max 15.3 Grecale 48 % 1009 hPa 21 pioggia leggera +23.8° perc. +24° 0.21 mm 5 SSE max 10.2 Scirocco 68 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:12 e tramonta alle ore 20:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.