Meteo Frosinone, le previsioni per domani venerdì 23 agosto

Le previsioni meteo per Venerdì 23 Agosto a Frosinone promettono una giornata all’insegna del sole e del caldo. La copertura nuvolosa sarà quasi assente per gran parte della giornata, con solo alcune nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature si manterranno elevate, con punte massime attese intorno ai 35°C.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nubi sparse, mentre le temperature si attesteranno intorno ai 23°C. Al risveglio, il mattino si presenterà con un cielo limpido e temperature in rapida ascesa, superando i 30°C già nelle prime ore del giorno.

Nel pomeriggio, il sole splenderà a pieno regime, con temperature che raggiungeranno i 35°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, alcune nubi potrebbero comparire all’orizzonte, ma senza portare precipitazioni significative. Le temperature si manterranno elevate, attorno ai 25-27°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Frosinone indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature molto calde. È consigliabile proteggersi adeguatamente dai raggi solari e mantenere un’adeguata idratazione per affrontare al meglio la calura. Per i prossimi giorni, ci si aspetta un clima stabile e soleggiato, con temperature che dovrebbero rimanere elevate.

Tutti i dati meteo di Venerdì 23 Agosto a Frosinone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23.9° perc. +24.3° Assenti 2.6 NNE max 3 Grecale 74 % 1014 hPa 3 cielo sereno +22.7° perc. +23.1° Assenti 3.5 NNE max 3.4 Grecale 79 % 1014 hPa 6 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 2.5 NE max 2.8 Grecale 66 % 1015 hPa 9 cielo sereno +32.7° perc. +33.4° Assenti 7.3 S max 6.6 Ostro 40 % 1015 hPa 12 cielo sereno +35.3° perc. +35° prob. 2 % 12.5 SO max 9 Libeccio 30 % 1014 hPa 15 poche nuvole +33.6° perc. +34.3° Assenti 15.8 SO max 11.7 Libeccio 38 % 1014 hPa 18 nubi sparse +27.2° perc. +28.2° prob. 15 % 5.9 NO max 6.6 Maestrale 57 % 1016 hPa 21 cielo sereno +24.8° perc. +25° prob. 2 % 4.9 NNE max 5 Grecale 65 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 19:50

