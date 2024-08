Meteo Giussano, le previsioni per domani lunedì 26 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Giussano per Lunedì 26 Agosto prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa che andrà via via diradandosi nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i +19°C e i +29°C, con una percezione di caldo che potrà raggiungere i +30°C.

Durante la mattina, le precipitazioni saranno presenti con una probabilità del 9% e un’umidità del 55%. Il vento soffierà leggero da Sud – Sud Ovest con una velocità di 0,6km/h. Le condizioni meteo miglioreranno nel corso della giornata, con il cielo che si schiarirà e le nuvole che si diraderanno.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 5%. Le temperature massime si attesteranno sui +31°C, con una percezione di caldo che potrà raggiungere i +30°C. Il vento soffierà da Sud con una velocità di 5,7km/h.

In serata, la situazione meteorologica a Giussano vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che potranno portare a piogge leggere. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C, con un’umidità che raggiungerà il 59%.

In conclusione, Lunedì 26 Agosto a Giussano si prevede una giornata con un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni meteo nel corso della giornata. Le temperature massime si attesteranno sui +31°C, mentre le precipitazioni saranno presenti soprattutto durante la mattina e la sera. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di consultare le previsioni del tempo aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 26 Agosto a Giussano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.4° perc. +21.6° 0.33 mm 8.4 N max 13.8 Tramontana 78 % 1015 hPa 3 pioggia moderata +19.6° perc. +19.9° 1.15 mm 8.5 N max 13.7 Tramontana 89 % 1015 hPa 6 pioggia leggera +19.7° perc. +20.1° 0.86 mm 6.4 N max 9.5 Tramontana 91 % 1015 hPa 9 pioggia leggera +27.1° perc. +27.8° 0.27 mm 0.6 SSO max 5.1 Libeccio 55 % 1015 hPa 12 cielo sereno +30.8° perc. +30.7° prob. 75 % 4.9 S max 9 Ostro 40 % 1013 hPa 15 nubi sparse +31.4° perc. +30.9° prob. 24 % 4.7 S max 6.4 Ostro 36 % 1012 hPa 18 nubi sparse +27.4° perc. +27.8° prob. 31 % 4.4 NO max 4.9 Maestrale 50 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +23.5° perc. +23.6° 0.55 mm 10.2 N max 16.9 Tramontana 64 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 20:07

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.