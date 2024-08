Meteo Gorizia, le previsioni per il weekend 23 – 25 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gorizia indicano un fine settimana all’insegna del bel tempo. Le temperature si manterranno gradevoli, con cieli sereni e copertura nuvolosa in diminuzione. Il vento sarà prevalentemente leggero e le precipitazioni assenti. Si consiglia di approfittare di queste condizioni favorevoli per godersi il tempo all’aperto e ammirare le bellezze naturali della zona.

Venerdì 23 Agosto

Nella notte a Gorizia, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del circa 75%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20,8°C, con una percezione termica simile. Il vento soffierà a 8,2km/h provenendo da Est – Nord Est, con raffiche leggere di 7,5km/h. Le precipitazioni e l’umidità resteranno assenti, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà ancora parzialmente coperto da nubi sparse, ma con una diminuzione della copertura nuvolosa al 34%. Le temperature saliranno fino a +22,8°C, con una percezione termica di +22,9°C. Il vento sarà leggero a 6,1km/h provenendo da Est – Nord Est. L’umidità si attesterà al 68% mentre la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, presentando un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,9°C, con una percezione termica di +31,4°C. Il vento aumenterà leggermente a 10,6km/h provenendo da Sud Ovest. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità al 44% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

In serata, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,6°C, con una percezione termica di +22,9°C. Il vento sarà leggero a 5,3km/h provenendo da Nord Est. L’umidità aumenterà leggermente al 77%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1017hPa.

Sabato 24 Agosto

Nella notte tra Venerdì e Sabato, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 9%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,8°C, con una percezione termica di +22,2°C. Il vento soffierà a 5,4km/h provenendo da Est – Nord Est. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità al 79% e una pressione atmosferica di 1017hPa.

Durante la mattina di Sabato, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature saliranno fino a +24,7°C, con una percezione termica di +25,1°C. Il vento sarà leggero a 4,2km/h provenendo da Est – Nord Est. L’umidità si attesterà al 71% mentre la pressione atmosferica sarà di 1017hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sempre sereno con una copertura nuvolosa al 7%. Le temperature massime raggiungeranno i +32°C, con una percezione termica di +33,3°C. Il vento aumenterà leggermente a 11,5km/h provenendo da Sud Ovest. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità al 45% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

In serata, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,8°C, con una percezione termica di +23,1°C. Il vento sarà leggero a 6km/h provenendo da Est – Nord Est. L’umidità sarà del 75%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Domenica 25 Agosto

Nella notte tra Sabato e Domenica, il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C, con una percezione termica di +22,2°C. Il vento soffierà a 4,8km/h provenendo da Est – Nord Est. Le condizioni rimarranno stabili, con un’umidità al 77% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Durante la mattina di Domenica, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature saliranno fino a +29,9°C, con una percezione termica di +31,1°C. Il vento sarà leggero a 5,8km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 51% mentre la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sempre sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +32,1°C, con una percezione termica di +33°C. Il vento sarà leggero a 10km/h provenendo da Sud Ovest. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità al 43% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

In serata, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 63%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,1°C, con una percezione termica di +23,4°C. Il vento sarà leggero a 8,8km/h provenendo da Est – Nord Est. L’umidità sarà del 74%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Gorizia si prospetta all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Le precipitazioni saranno assenti e il vento sarà per lo più leggero. Si consiglia di approfittare di queste condizioni meteo favorevoli per trascorrere del tempo all’aperto e godersi le bellezze della natura nella zona di Gorizia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.