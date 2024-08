Meteo, le temperature massime di oggi: +26°C a Pino Torinese

MeteoWeb

Altra giornata di forti temporali in Italia, che oggi ha coinvolto soprattutto il Centro-Sud con fenomeni estremi. Il maltempo continuerà anche domani. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, martedì 27 agosto, in alcune località italiane.

+38°C a Boscoreale, Larciano

a Boscoreale, Larciano +37°C a Oschiri, Nusco, San Salvatore Telesino, Giugliano in Campania, Salisano, Pescia, Massa

a Oschiri, Nusco, San Salvatore Telesino, Giugliano in Campania, Salisano, Pescia, Massa +36°C a Roma, Ceccano, Ozieri, Partinico, Riesi, Pisticci, Spigno Saturnia, Stimigliano, Borgo a Mozzano, Bonassola, Ferentino, Benevento, Pisa, Roccapiemonte

a Roma, Ceccano, Ozieri, Partinico, Riesi, Pisticci, Spigno Saturnia, Stimigliano, Borgo a Mozzano, Bonassola, Ferentino, Benevento, Pisa, Roccapiemonte +35°C a Partanna, Comiso, Cosenza, Galatone, Torre Orsaia, San Bartolomeo in Galdo, Grazzanise, Sora, Bracciano, Foligno, Cortona, Livorno, Rapallo, Rogeno

a Partanna, Comiso, Cosenza, Galatone, Torre Orsaia, San Bartolomeo in Galdo, Grazzanise, Sora, Bracciano, Foligno, Cortona, Livorno, Rapallo, Rogeno +34°C ad Ardara, Senorbi, Carini, Ribera, Gallipoli, Altavilla Irpina, Ferentino, Perugia, Carrara, Treviso, Lavagna, San Felice sul Panaro, Codroipo, Arezzo, Configni

ad Ardara, Senorbi, Carini, Ribera, Gallipoli, Altavilla Irpina, Ferentino, Perugia, Carrara, Treviso, Lavagna, San Felice sul Panaro, Codroipo, Arezzo, Configni +33°C a Monti, Palermo, Capoterra, Rosarno, Aradeo, Cerignola, Postiglione, Lucera, Gambatesa, Fermo, Montepulciano, Viareggio, Mesola, San Paolo Solbrito

a Monti, Palermo, Capoterra, Rosarno, Aradeo, Cerignola, Postiglione, Lucera, Gambatesa, Fermo, Montepulciano, Viareggio, Mesola, San Paolo Solbrito +32°C ad Escalaplano, Messina, Cariati, Agira, Buccino, Brindisi, Santa Croce di Magliano, Formia, Manfredonia, Soriano nel Cimino, Sassocorvaro, Castellina in Chianti, Annone Veneto, Broni

ad Escalaplano, Messina, Cariati, Agira, Buccino, Brindisi, Santa Croce di Magliano, Formia, Manfredonia, Soriano nel Cimino, Sassocorvaro, Castellina in Chianti, Annone Veneto, Broni +31°C a Tempio Pausania, Quartu Sant’Elena, Floridia, San Demetrio Corone, Lecce, Rutigliano, Fisciano, Anagni, Castelmauro, Posta, Marta, Imola, Riomaggiore

a Tempio Pausania, Quartu Sant’Elena, Floridia, San Demetrio Corone, Lecce, Rutigliano, Fisciano, Anagni, Castelmauro, Posta, Marta, Imola, Riomaggiore +30°C ad Aglientu, Pedara, Mola di Bari, Termoli, Castel San Vincenzo, Sefro, Città di Castello

ad Aglientu, Pedara, Mola di Bari, Termoli, Castel San Vincenzo, Sefro, Città di Castello +29°C a Busachi, Castelbuono, Decollatura, Pescara, L’Aquila, Roncofreddo, Solbiate

a Busachi, Castelbuono, Decollatura, Pescara, L’Aquila, Roncofreddo, Solbiate +28°C a Bosa, Lipari, Bagnoli Irpino, Arcevia, Bassano del Grappa

a Bosa, Lipari, Bagnoli Irpino, Arcevia, Bassano del Grappa +27°C a Castelsardo, Pavullo nel Frignano, Savona

a Castelsardo, Pavullo nel Frignano, Savona +26°C a Palo del Colle, Pino Torinese, Bezzecca

