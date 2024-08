Meteo, le temperature massime di oggi: +31°C a Palermo

MeteoWeb

Altra giornata di forti temporali al Centro-Sud, con fenomeni violenti soprattutto su Isole Maggiori e Calabria. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, mercoledì 28 agosto, in alcune località italiane.

+38°C a Boscoreale, Piedimonte San Germano, Larciano

a Boscoreale, Piedimonte San Germano, Larciano +37°C a Torre Orsaia, San Salvatore Telesino, Graffignano, Empoli

a Torre Orsaia, San Salvatore Telesino, Graffignano, Empoli +36°C ad Avellino, Rocca D’Evandro, Roma, Ischia di Castro, Foligno, Crespina Lorenzana, Pontassieve, Poggio a Caiano

ad Avellino, Rocca D’Evandro, Roma, Ischia di Castro, Foligno, Crespina Lorenzana, Pontassieve, Poggio a Caiano +35°C a Sanluri, Pisticci, Postiglione, Alvignano, Frosinone, Terracina, Poggio Moiano, Corchiano, Montevarchi, Urbania, Monteriggioni, Ferrara, Mogliano Veneto, Zoppola, Villafranca in Lunigiana

a Sanluri, Pisticci, Postiglione, Alvignano, Frosinone, Terracina, Poggio Moiano, Corchiano, Montevarchi, Urbania, Monteriggioni, Ferrara, Mogliano Veneto, Zoppola, Villafranca in Lunigiana +34°C a Carbonia, Misilmeri, Paternò, Soleto, San Pancrazio Salentino, Montoro Inferiore, Pico, Ferentino, Orvieto, Genga, Montalcino, Certaldo, Monterchi, Genova, Cavezzo

a Carbonia, Misilmeri, Paternò, Soleto, San Pancrazio Salentino, Montoro Inferiore, Pico, Ferentino, Orvieto, Genga, Montalcino, Certaldo, Monterchi, Genova, Cavezzo +33°C a Stintino, Alia, Lentini, Rosarno, Pietrastornina, Pierantonio, Legoli, Comacchio, Azzano Mella

a Stintino, Alia, Lentini, Rosarno, Pietrastornina, Pierantonio, Legoli, Comacchio, Azzano Mella +32°C a Pozzomaggiore, Calatabiano, Luzzi, Taranto, Lecce, Ariano Irpino, Cori, Rieti, Sant’Angelo in Vado, Acqui Terme

a Pozzomaggiore, Calatabiano, Luzzi, Taranto, Lecce, Ariano Irpino, Cori, Rieti, Sant’Angelo in Vado, Acqui Terme +31°C a Laconi, Palermo, Cosenza, Vieste, Sezze, Cerreto di Spoleto, Castellina in Chianti, Monterosso al Mare

a Laconi, Palermo, Cosenza, Vieste, Sezze, Cerreto di Spoleto, Castellina in Chianti, Monterosso al Mare +30°C a Sassari, Caltanissetta, Castrignano del Capo, Andretta, Santa Croce di Magliano, San Ginesio, Volterra, Garbagna

a Sassari, Caltanissetta, Castrignano del Capo, Andretta, Santa Croce di Magliano, San Ginesio, Volterra, Garbagna +29°C a Aglientu, Monreale, Montemarano, Arquata del Tronto

a Aglientu, Monreale, Montemarano, Arquata del Tronto +28°C ad Alà dei Sardi, Messina, Cisternino, Fiamignano, Zeri

ad Alà dei Sardi, Messina, Cisternino, Fiamignano, Zeri +27°C a Fonni, Montalbano Elicona, Casole Bruzio, San Marco in Lamis, Gualdo, Lizzano in Belvedere, Sant’Orsola Terme

a Fonni, Montalbano Elicona, Casole Bruzio, San Marco in Lamis, Gualdo, Lizzano in Belvedere, Sant’Orsola Terme +26°C a Pornassio, Sestola, Cagli

