Meteo Lecce, le previsioni per la prossima settimana 5 – 8 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Lecce indicano condizioni generalmente stabili con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature elevate. I venti saranno prevalentemente moderati, con raffiche vivaci in alcune ore del giorno. L’umidità relativa dell’aria si manterrà su valori medi, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e di adottare le dovute precauzioni per evitare colpi di calore e disidratazione.

Lunedì 5 Agosto

Notte: Durante la notte a Lecce, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 34%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,7°C, con una percezione di +26,1°C. Il vento soffierà a 17km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 27,9km/h. L’umidità sarà del 69% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 41%. Le temperature saliranno fino a +27,6°C, con una percezione di +28,5°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 21km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità diminuirà al 56% e la pressione atmosferica si manterrà a 1010hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto al 98%, con temperature intorno ai +31,9°C e una percezione di +32,5°C. Il vento sarà sostenuto a 24,5km/h da Nord – Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 42% e la pressione atmosferica sarà di 1008hPa.

Sera: In serata, il cielo si libererà dalle nuvole, diventando sereno al 0%. Le temperature si manterranno piacevoli intorno ai +26,9°C, con una percezione di +27,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,6km/h proveniente da Nord. L’umidità salirà leggermente al 55% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Martedì 6 Agosto

Notte: Durante la notte successiva, il cielo sarà sereno al 0%, con temperature intorno ai +25,1°C e una percezione di +25,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,7km/h da Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 65% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con un cielo sereno al 1%, con temperature che saliranno fino a +29,4°C, con una percezione di +29,4°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 10,3km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà del 43% e la pressione atmosferica si manterrà a 1010hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno al 6%, con temperature intorno ai +32,7°C e una percezione di +32,6°C. Il vento sarà sostenuto a 16,7km/h da Nord. L’umidità si attesterà al 36% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Sera: In serata, il cielo si presenterà con nubi sparse al 52%, con temperature intorno ai +27,4°C e una percezione di +28°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,1km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità salirà al 53% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Mercoledì 7 Agosto

Notte: Durante la notte, il cielo sarà sereno al 0%, con temperature intorno ai +26,2°C e una percezione di +26,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 9,7km/h da Nord – Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 54% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con un cielo sereno al 0%, con temperature che saliranno fino a +30°C, con una percezione di +31,6°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 15,9km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà del 54% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno al 8%, con temperature intorno ai +33,1°C e una percezione di +33,3°C. Il vento sarà sostenuto a 18,8km/h da Nord. L’umidità si attesterà al 37% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Sera: In serata, il cielo si presenterà sereno al 3%, con temperature intorno ai +27,3°C e una percezione di +28,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,7km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità salirà al 57% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Giovedì 8 Agosto

Notte: Durante la notte, il cielo sarà sereno al 7%, con temperature intorno ai +26,2°C e una percezione di +26,2°C. Il vento sarà vivace, con una velocità di 13,7km/h da Nord – Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 65% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con un cielo sereno al 0%, con temperature che saliranno fino a +30°C, con una percezione di +31,6°C. Il vento sarà vivace, con una velocità di 15,9km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà del 54% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno al 0%, con temperature intorno ai +31,3°C e una percezione di +32,7°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 17km/h da Nord. L’umidità si attesterà al 48% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Sera: In serata, il cielo si presenterà sereno al 0%, con temperature intorno ai +27,3°C e una percezione di +28,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,7km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità salirà al 57% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Lecce, si prevedono condizioni generalmente stabili con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature elevate. I venti saranno prevalentemente moderati con raffiche vivaci in alcune ore del giorno. L’umidità relativa dell’aria si manterrà su valori medi, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e di adottare le dovute precauzioni per evitare colpi di calore e disidratazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.