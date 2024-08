Meteo Lucca, le previsioni per domani giovedì 15 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 15 Agosto a Lucca indicano condizioni variabili durante la giornata. La mattina inizierà con nubi sparse, che aumenteranno fino a coprire completamente il cielo verso le ore centrali della giornata. Nel pomeriggio sono attese nubi sparse con probabilità di piogge leggere verso sera, mentre la serata sarà caratterizzata da cielo coperto e possibilità di piogge leggere.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con temperature intorno ai +23°C e una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est con velocità intorno ai 6 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 86% con pressione atmosferica di 1015hPa.

Al mattino, le nubi sparse copriranno il cielo con una temperatura che raggiungerà i +33,2°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est con una velocità di 7,6 km/h. L’umidità sarà del 36% con pressione atmosferica di 1014hPa.

Nel pomeriggio, con nubi sparse e una probabilità di pioggia del 10%, le temperature si manterranno intorno ai +33°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con raffiche fino a 13 km/h. L’umidità aumenterà al 42% con pressione atmosferica di 1013hPa.

In serata, con cielo coperto e probabilità di piogge leggere, le temperature si attesteranno intorno ai +24,2°C. Il vento sarà debole proveniente da Nord Est con una velocità di 6,4 km/h. L’umidità sarà alta, intorno all’86%, con pressione atmosferica di 1016hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 15 Agosto a Lucca mostrano una giornata con alternanza di nubi sparse e cielo coperto, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio e in serata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del tempo e di essere preparati per eventuali precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 15 Agosto a Lucca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +22.6° perc. +22.8° Assenti 6.1 ENE max 6 Grecale 75 % 1013 hPa 4 nubi sparse +22.3° perc. +22.5° Assenti 5.3 ENE max 6 Grecale 73 % 1013 hPa 7 cielo coperto +28° perc. +28.7° Assenti 6.7 E max 8.5 Levante 52 % 1014 hPa 10 nubi sparse +35.3° perc. +35.1° Assenti 3.7 SSE max 7.9 Scirocco 30 % 1014 hPa 13 cielo coperto +34.2° perc. +34.7° Assenti 12.9 OSO max 11.4 Libeccio 36 % 1013 hPa 16 nubi sparse +30.6° perc. +33° prob. 17 % 14.9 OSO max 19.5 Libeccio 56 % 1015 hPa 19 pioggia leggera +24.1° perc. +24.8° 0.16 mm 5.1 NO max 6.9 Maestrale 86 % 1016 hPa 22 cielo coperto +23.4° perc. +24° prob. 67 % 8.1 NE max 9.1 Grecale 87 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 20:17

