Meteo Lucca, le previsioni per domani mercoledì 7 agosto

Mercoledì 7 Agosto a Lucca si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da cielo sereno con una leggera presenza di nubi sparse, mentre nel corso della giornata si prevede un aumento della copertura nuvolosa.

Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +21°C e i +33°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori che si attesteranno tra i +22°C e i +33°C.

Il vento soffierà principalmente da direzione Ovest – Sud Ovest, con una velocità che raggiungerà i 12,9km/h. Le raffiche di vento saranno presenti solo in alcune ore della giornata, con intensità che potrà arrivare fino a 12,2km/h.

Le precipitazioni saranno scarse, con la possibilità di piogge leggere nel tardo pomeriggio e in serata. Le probabilità di pioggia aumenteranno gradualmente nel corso della giornata, con valori che potranno arrivare fino al 30%.

L’umidità si manterrà elevata, con valori che si attesteranno intorno al 90%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1012-1013hPa.

In base alle previsioni meteo attuali, per i prossimi giorni a Lucca si prevede un leggero aumento delle temperature e una maggiore instabilità atmosferica, con possibili precipitazioni nel corso della settimana. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 7 Agosto a Lucca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.8° perc. +22.5° Assenti 3 NE max 3.5 Grecale 91 % 1012 hPa 4 cielo sereno +21° perc. +21.5° prob. 5 % 4.6 NE max 4.7 Grecale 89 % 1012 hPa 7 poche nuvole +26.9° perc. +28.3° Assenti 1.4 SSO max 2.9 Libeccio 64 % 1013 hPa 10 nubi sparse +32.1° perc. +32.6° Assenti 10.6 OSO max 10.5 Libeccio 41 % 1013 hPa 13 cielo coperto +32.8° perc. +33.3° Assenti 12.2 OSO max 11.3 Libeccio 39 % 1012 hPa 16 nubi sparse +30.5° perc. +31.5° Assenti 11.1 OSO max 12.9 Libeccio 48 % 1012 hPa 19 cielo coperto +23.9° perc. +24.5° prob. 25 % 5.3 ONO max 5.9 Maestrale 83 % 1012 hPa 22 cielo coperto +22.4° perc. +23° prob. 30 % 4.6 NNE max 4.2 Grecale 90 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 20:29

