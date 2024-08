Meteo Macerata, le previsioni per domani sabato 10 agosto

MeteoWeb

Sabato 10 Agosto a Macerata si prospetta una giornata con condizioni meteo stabili e temperature elevate. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa variabile durante la giornata, con temperature che raggiungeranno valori molto elevati.

Durante la mattina, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una percentuale di copertura nuvolosa che varierà tra il 26% e il 58%. Le temperature si attesteranno intorno ai 26,1°C alle 06:00, per poi salire fino a 34,7°C alle 11:00. Il vento soffierà da direzioni comprese tra Ovest – Nord Ovest e Est – Nord Est, con intensità che varierà da 4,3km/h a 16,8km/h.

Nel pomeriggio, la situazione rimarrà pressoché invariata con nubi sparse e una percentuale di copertura nuvolosa che oscillerà tra il 47% e il 58%. Le temperature massime si registreranno intorno ai 34,6°C alle 12:00 e alle 13:00, per poi diminuire leggermente nel corso del pomeriggio, attestandosi intorno ai 32,6°C alle 16:00. Il vento continuerà a provenire dalle direzioni Est – Nord Est, con intensità che si manterrà tra i 14,1km/h e i 19,3km/h.

In serata, il cielo si libererà dalle nubi, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 5%. Le temperature caleranno gradualmente, raggiungendo i 22,6°C alle 23:00. Il vento sarà più leggero, proveniente da direzioni come Sud – Sud Est e Ovest – Sud Ovest, con intensità che si manterrà intorno ai 2km/h – 4,2km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 10 Agosto a Macerata indicano una giornata con temperature elevate e cielo prevalentemente sereno. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che potrebbero rimanere sopra la media stagionale. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate e di adottare le dovute precauzioni per evitare colpi di calore e disidratazione.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +21.6° perc. +21.4° Assenti 5.3 OSO max 5.4 Libeccio 58 % 1017 hPa 4 poche nuvole +21.1° perc. +20.8° Assenti 6.1 OSO max 6 Libeccio 58 % 1017 hPa 7 nubi sparse +28.7° perc. +27.9° Assenti 6.7 N max 7.7 Tramontana 34 % 1019 hPa 10 nubi sparse +33.9° perc. +32.4° Assenti 12.7 ENE max 9.4 Grecale 25 % 1018 hPa 13 nubi sparse +34.6° perc. +33.4° Assenti 19.3 ENE max 12 Grecale 26 % 1017 hPa 16 nubi sparse +32.6° perc. +31.3° Assenti 14.1 ENE max 10.4 Grecale 29 % 1017 hPa 19 cielo sereno +24.4° perc. +24.3° Assenti 2 SSE max 2.2 Scirocco 53 % 1018 hPa 22 cielo sereno +23° perc. +22.8° Assenti 2.7 O max 2.6 Ponente 52 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 20:12

