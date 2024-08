Meteo Mercato San Severino, le previsioni per domani sabato 31 agosto

MeteoWeb

Sabato 31 Agosto a Mercato San Severino si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da un cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 25-26°C. Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature saliranno gradualmente, superando i 30°C già verso le ore 10:00.

Nel pomeriggio, è previsto un leggero aumento della copertura nuvolosa, con la comparsa di nubi sparse che potrebbero portare ad un lieve calo delle temperature rispetto alle ore centrali della giornata. Tuttavia, non sono previste precipitazioni e il sole continuerà a splendere su Mercato San Severino.

Nella seconda parte della giornata, verso sera, le nubi sparse tenderanno a diradarsi, lasciando spazio nuovamente ad un cielo sereno. Le temperature si manterranno piuttosto miti, attorno ai 28-29°C, garantendo una piacevole serata per chiunque voglia trascorrere del tempo all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 31 Agosto a Mercato San Severino indicano una giornata all’insegna del sole e delle temperature gradevoli. Non sono previste precipitazioni e il vento sarà di intensità leggera proveniente prevalentemente da Nord – Nord Est. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteo stabili, con temperature che dovrebbero rimanere su valori simili a quelli di Sabato.

Tutti i dati meteo di Sabato 31 Agosto a Mercato San Severino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.5° perc. +25.2° Assenti 6.4 NNE max 6 Grecale 44 % 1015 hPa 3 cielo sereno +25° perc. +24.7° Assenti 6.7 NNE max 6.2 Grecale 45 % 1015 hPa 6 cielo sereno +26.7° perc. +26.8° Assenti 3.8 NNE max 6 Grecale 42 % 1015 hPa 9 cielo sereno +32.1° perc. +30.8° Assenti 4.8 NNO max 15.8 Maestrale 29 % 1015 hPa 12 cielo sereno +35° perc. +33.4° Assenti 2.8 N max 16.9 Tramontana 23 % 1014 hPa 15 nubi sparse +33.6° perc. +32.2° Assenti 15.9 NE max 19.8 Grecale 26 % 1013 hPa 18 nubi sparse +29.4° perc. +28.4° Assenti 8.1 NE max 20.1 Grecale 33 % 1014 hPa 21 nubi sparse +27.5° perc. +27° Assenti 6 NNE max 6.2 Grecale 36 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 19:30

