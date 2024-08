Meteo Misterbianco, le previsioni per domani domenica 25 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 25 Agosto a Misterbianco mostrano condizioni generalmente stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con un cielo prevalentemente sereno durante le ore diurne.

Durante la notte, si prevedono nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai +27°C. La copertura nuvolosa sarà intorno all’84%, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest.

Al mattino, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa intorno al 85% e temperature in aumento fino a raggiungere i +31°C. Il vento sarà debole, proveniente da Est – Sud Est.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa intorno al 7% e temperature che potranno superare i +34°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo sempre da Sud Est.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa pari al 0% e temperature che si manterranno intorno ai +28°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Ovest – Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 25 Agosto a Misterbianco indicano una giornata calda e soleggiata, con temperature elevate e venti leggeri. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle condizioni meteo dei prossimi giorni a Misterbianco.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +27.2° perc. +27.6° Assenti 6 ONO max 9.8 Maestrale 49 % 1014 hPa 4 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° Assenti 2 N max 4.1 Tramontana 49 % 1014 hPa 7 cielo sereno +29.5° perc. +29.2° Assenti 3.5 SSE max 2.9 Scirocco 40 % 1014 hPa 10 cielo sereno +33.8° perc. +32.8° Assenti 10 SE max 8.6 Scirocco 29 % 1013 hPa 13 cielo sereno +33.9° perc. +33.5° prob. 4 % 17.5 ESE max 12.7 Scirocco 32 % 1012 hPa 16 cielo sereno +31.7° perc. +32° prob. 4 % 11.5 SE max 11.3 Scirocco 41 % 1012 hPa 19 cielo sereno +28.7° perc. +29.4° Assenti 4.6 S max 8.1 Ostro 51 % 1012 hPa 22 cielo sereno +27.8° perc. +28.4° Assenti 2.5 OSO max 4.6 Libeccio 52 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 19:35

