Meteo Misterbianco, le previsioni per domani martedì 6 agosto

Misterbianco Meteo Martedì 6 Agosto

Le previsioni meteo per Misterbianco di Martedì 6 Agosto prevedono una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni leggere. La temperatura massima si attesterà intorno ai 33,2°C, con un’umidità del 69% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 26°C, con una leggera brezza di vento proveniente da Est – Nord Est.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà sereno con un aumento della copertura nuvolosa verso le ore centrali. Le temperature percepite oscilleranno tra i 29°C e i 33°C, con un lieve aumento dell’umidità.

Nel primo pomeriggio, a partire dalle 13:00, sono attese precipitazioni leggere che si protrarranno fino alla sera. Le temperature massime si manterranno intorno ai 32,6°C, con raffiche di vento provenienti da Est – Sud Est.

In serata, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, lasciando spazio a poche nuvole sparse. Le temperature si abbasseranno gradualmente fino a raggiungere i 27°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Misterbianco indicano un’alternanza di giornate soleggiate e temporali estivi. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e munirsi di un ombrello in caso di precipitazioni improvvise.

Tutti i dati meteo di Martedì 6 Agosto a Misterbianco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +26.2° perc. +26.2° prob. 8 % 2.7 SO max 2.3 Libeccio 69 % 1011 hPa 4 cielo sereno +25.6° perc. +26.1° prob. 4 % 1.9 SSO max 1.6 Libeccio 71 % 1011 hPa 7 cielo sereno +29.2° perc. +30.8° prob. 16 % 4 SSE max 3.6 Scirocco 56 % 1011 hPa 10 pioggia leggera +32.6° perc. +33.6° 0.17 mm 14.1 ESE max 11.3 Scirocco 42 % 1011 hPa 13 pioggia leggera +33.2° perc. +33.6° 0.16 mm 16.9 ESE max 13.6 Scirocco 38 % 1010 hPa 16 pioggia leggera +31.1° perc. +31.3° 0.22 mm 16.1 ESE max 17.7 Scirocco 42 % 1010 hPa 19 nubi sparse +28.1° perc. +29° prob. 24 % 8.5 E max 13.1 Levante 54 % 1012 hPa 22 pioggia leggera +26.9° perc. +28° 0.12 mm 1.4 ENE max 2.7 Grecale 60 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 19:59

