Meteo Monreale, le previsioni per domani lunedì 26 agosto

Le previsioni meteo per Lunedì 26 Agosto a Monreale prevedono una giornata caratterizzata da condizioni stabili e soleggiate. La temperatura massima raggiungerà i 29,1°C nel primo pomeriggio, mentre la minima si attesterà sui 22,8°C durante la notte.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori intorno ai 27,8°C. Il vento soffierà da nord-nord est con una velocità di 9,5km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica non subirà variazioni significative, con cielo sereno e un lieve aumento della copertura nuvolosa. Le temperature massime si attesteranno sui 29,1°C, mentre il vento aumenterà leggermente la sua intensità, arrivando a soffiare fino a 11,3km/h sempre da nord-nord est.

La sera sarà caratterizzata da un cielo coperto al 100%, con temperature che si manterranno intorno ai 24,2°C. Il vento continuerà a soffiare da est-nord est con una velocità di 8,1km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Monreale indicano un mantenimento delle condizioni stabili, con cieli sereni durante la giornata e una leggera copertura nuvolosa in serata. Le temperature si manterranno su valori estivi, senza variazioni significative. Si consiglia di prestare attenzione alle informazioni meteorologiche aggiornate per eventuali cambiamenti improvvisi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 26 Agosto a Monreale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.4° perc. +23.7° Assenti 6.5 ENE max 7.2 Grecale 73 % 1013 hPa 4 cielo sereno +22.8° perc. +23.2° Assenti 6 ENE max 6.7 Grecale 77 % 1013 hPa 7 cielo sereno +25.6° perc. +25.9° Assenti 7.1 NE max 7.6 Grecale 61 % 1013 hPa 10 cielo sereno +28.6° perc. +29.2° Assenti 10.8 NNE max 9 Grecale 50 % 1013 hPa 13 cielo coperto +29.3° perc. +29.6° Assenti 12.5 NNE max 10.1 Grecale 47 % 1012 hPa 16 nubi sparse +27.4° perc. +27.9° Assenti 10.9 NNE max 10.8 Grecale 51 % 1012 hPa 19 cielo coperto +24.6° perc. +24.8° Assenti 6.9 ENE max 9.5 Grecale 65 % 1013 hPa 22 cielo coperto +23.9° perc. +24.1° Assenti 8.8 ENE max 10.9 Grecale 67 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 19:41

