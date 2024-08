Meteo Montecatini Terme, le previsioni per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Montecatini Terme indicano un inizio settimana caratterizzato da temperature elevate e cieli variabili. Martedì potrebbero verificarsi precipitazioni, ma verso la metà della settimana è atteso un miglioramento con cieli sereni e un aumento delle temperature. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle condizioni meteorologiche locali.

Lunedì 19 Agosto

Notte: Durante la notte a Montecatini Terme il cielo sarà parzialmente coperto con una copertura nuvolosa del 88%. Le temperature si attesteranno intorno ai +19,7°C con una leggera sensazione termica di +20°C. Il vento soffierà a 5,3km/h provenendo da Nord – Nord Est.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature saliranno fino a +23,8°C con una percezione di +24°C. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 14,1km/h provenienti da Nord Est.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature massime saranno di +29,8°C con una sensazione termica di +29,5°C. Il vento aumenterà la sua intensità, arrivando a soffiare a 18,4km/h da Est – Nord Est.

Sera: In serata il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature intorno ai +22,2°C e una sensazione termica di +22,5°C. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 10,9km/h provenienti da Nord – Nord Est.

Martedì 20 Agosto

Notte: Durante la notte il cielo sarà nuvoloso al 100%, con temperature che si manterranno sui +21,8°C e una percezione di +22,1°C. Il vento soffierà a 7,1km/h provenendo da Nord.

Mattina: La mattina si prevede un cielo coperto al 70%, con temperature che saliranno fino a +27,5°C con una sensazione termica di +28,3°C. Il vento sarà leggero, con raffiche fino a 7,1km/h da Est – Nord Est.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà parzialmente coperto al 58%, con temperature massime di +30,4°C e una percezione di +31°C. Il vento aumenterà leggermente la sua intensità, arrivando a soffiare a 12,2km/h provenendo da Est.

Sera: In serata il cielo si coprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa al 82%. Le temperature si manterranno intorno ai +29,2°C con una sensazione termica di +30,5°C. Il vento sarà leggero, con raffiche fino a 7,7km/h da Ovest – Sud Ovest.

Mercoledì 21 Agosto

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno al 1%, con temperature che si attesteranno sui +21,5°C e una percezione di +21,9°C. Il vento sarà leggero, con raffiche fino a 4km/h provenienti da Nord.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno al 0%, con temperature che saliranno fino a +28,3°C con una sensazione termica di +29,3°C. Il vento sarà leggero, con raffiche fino a 2,9km/h da Sud.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà nuvoloso al 53%, con temperature massime di +33,6°C e una percezione di +34,1°C. Il vento sarà leggero, con raffiche fino a 8km/h da Sud – Sud Ovest.

Sera: In serata si prevede un cielo parzialmente coperto al 57%, con temperature intorno ai +32,6°C e una sensazione termica di +33,6°C. Il vento sarà leggero, con raffiche fino a 8,1km/h da Ovest.

Giovedì 22 Agosto

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno al 10%, con temperature che si manterranno sui +23,4°C e una percezione di +23,7°C. Il vento sarà leggero, con raffiche fino a 4,8km/h provenienti da Nord.

Mattina: La mattina si prevede un cielo con poche nuvole al 24%, con temperature che saliranno fino a +28,1°C con una sensazione termica di +29°C. Il vento sarà leggero, con raffiche fino a 6,3km/h da Est – Nord Est.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà nuvoloso al 76%, con temperature massime di +30,2°C e una percezione di +30,7°C. Il vento sarà leggero, con raffiche fino a 6,4km/h da Est – Sud Est.

Sera: In serata si prevede un cielo con poche nuvole al 83%, con temperature intorno ai +31,9°C e una sensazione termica di +32°C. Il vento sarà leggero, con raffiche fino a 6,6km/h da Est – Sud Est.

