Meteo Niscemi, le previsioni per il weekend 16 – 18 Agosto

Le previsioni meteo per il fine settimana a Niscemi indicano condizioni stabili. Venerdì il cielo sarà sereno con temperature fino a +34,5°C e vento dal Sud Ovest. Sabato, nubi sparse al mattino porteranno una lieve diminuzione delle temperature, con cielo che si coprirà nel pomeriggio. Domenica, nubi in aumento con temperature massime di +32,6°C e vento dal Sud Ovest. In generale, weekend caldo e soleggiato con brezze leggere.

Venerdì 16 Agosto

Nella notte a Niscemi, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,3°C con una leggera brezza proveniente dal Nord Est a 6,3km/h. Nel corso della mattina, il cielo resterà sereno e le temperature saliranno fino a raggiungere i +34,1°C intorno alle ore 10:00, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo sempre dal Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una leggera copertura nuvolosa al 1%. Le temperature si manterranno elevate, con punte di +34,5°C intorno alle 11:00. Il vento soffierà con una certa vivacità dal Sud Ovest. Verso sera, la situazione non cambierà significativamente, con temperature che si attesteranno intorno ai +27,5°C e una leggera brezza proveniente dal Sud.

Sabato 17 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,4°C con una brezza leggera proveniente dal Nord Est. Al mattino, la presenza di nubi sparse porterà una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai +28,6°C intorno alle 6:00. Il vento sarà ancora proveniente dal Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% intorno alle 13:00. Le temperature massime saranno di +33,6°C con una percezione di caldo leggermente inferiore. Il vento aumenterà di intensità provenendo dall’Ovest – Sud Ovest. Verso sera, la situazione rimarrà stabile con temperature intorno ai +27,2°C e una brezza proveniente dall’Est – Nord Est.

Domenica 18 Agosto

Nella notte, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 54%. Le temperature si attesteranno intorno ai +26°C con una leggera brezza proveniente dall’Est – Nord Est. Al mattino, la presenza di poche nuvole porterà una leggera diminuzione delle temperature, che si manterranno intorno ai +27,4°C con una brezza leggera proveniente dall’Est.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature massime saranno di +32,6°C con una percezione di caldo leggermente inferiore. Il vento soffierà con una certa intensità provenendo dal Sud Ovest. Verso sera, la situazione non cambierà significativamente, con temperature intorno ai +24,4°C e una brezza proveniente dall’Ovest – Sud Ovest.

In conclusione, il fine settimana a Niscemi si preannuncia caldo e soleggiato, con un aumento delle temperature massime nella giornata di Sabato e un calo delle stesse nella giornata di Domenica a causa della copertura nuvolosa. Le brezze leggere e la stabilità delle condizioni atmosferiche caratterizzeranno il weekend nella cittadina siciliana.

