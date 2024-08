Meteo Palazzolo sull’Oglio, le previsioni per il weekend 23 – 25 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Palazzolo sull’Oglio indicano una variazione delle condizioni nel fine settimana. Dopo la pioggia leggera di Venerdì, Sabato sarà caratterizzato da cielo sereno, mentre Domenica si prevedono nubi sparse. Le temperature rimarranno piacevoli, con un lieve aumento Sabato. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti.

Venerdì 23 Agosto

Notte

Durante la notte a Palazzolo sull’Oglio, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 62%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,3°C, con una percezione di +22,6°C. Il vento soffierà a 6,4km/h proveniente dal Nord Est, con raffiche fino a 6,9km/h. L’umidità sarà del 75% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa pari al 7%. Le temperature saliranno fino a +26,8°C, con una percezione di +27,9°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 6,3km/h proveniente dal Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 62% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature massime raggiungeranno i +29,6°C, con una percezione di +31,1°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 5,3km/h, con raffiche leggere. Possibili precipitazioni di 0.11mm e un’umidità del 54%.

Sera

In serata il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,9°C, con una percezione di +24,3°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 5,8km/h proveniente dal Nord. L’umidità sarà del 76% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Sabato 24 Agosto

Notte

Durante la notte a Palazzolo sull’Oglio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,9°C, con una percezione di +22,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6km/h proveniente dal Nord Est. L’umidità sarà del 78% e la pressione atmosferica a 1017hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa pari al 7%. Le temperature saliranno fino a +26,4°C, con una percezione di +26,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,2km/h proveniente dal Sud. L’umidità si attesterà al 66% e la pressione atmosferica a 1018hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +30°C, con una percezione di +31,8°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 6,3km/h, con raffiche leggere. Possibili precipitazioni di 0.13mm e un’umidità del 63%.

Sera

In serata il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24°C, con una percezione di +24,4°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 5,7km/h proveniente dal Nord. L’umidità sarà del 73% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Domenica 25 Agosto

Notte

Durante la notte a Palazzolo sull’Oglio, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 48%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,9°C, con una percezione di +22°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6km/h proveniente dal Nord. L’umidità sarà del 72% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa pari al 9%. Le temperature saliranno fino a +27,6°C, con una percezione di +28,7°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 7,6km/h proveniente dall’Ovest – Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 58% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio è prevista nubi sparse con una copertura nuvolosa del 26%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,7°C, con una percezione di +31,8°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 6km/h, con raffiche leggere. Possibili precipitazioni di 0.06mm e un’umidità del 48%.

Sera

In serata il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24°C, con una percezione di +24,2°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 5,7km/h proveniente dal Nord. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

In conclusione, il fine settimana a Palazzolo sull’Oglio si prospetta con una variazione delle condizioni meteorologiche. Dall’instabilità della pioggia leggera di Venerdì, si passerà alla stabilità del cielo sereno di Sabato, per poi ritornare a una situazione di nubi sparse nella giornata di Domenica. Le temperature si manterranno piacevoli, con un leggero aumento durante la giornata di Sabato. Resta comunque consigliabile tenere d’occhio le previsioni per eventuali aggiornamenti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.