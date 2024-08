Meteo Pietrasanta, le previsioni per domani giovedì 29 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Pietrasanta indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Le temperature si manterranno intorno ai +24°C alle prime ore del giorno, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +30°C nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con qualche lieve aumento della copertura nuvolosa nel tardo pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +31°C, con una percezione di caldo leggermente superiore a causa dell’umidità presente. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con intensità variabile e raffiche leggere.

In serata le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai +26°C. Il vento proveniente da Nord sarà ancora presente, ma con una intensità più contenuta rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pietrasanta per Giovedì 29 Agosto confermano una giornata all’insegna del sole e delle temperature gradevoli. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con cielo sereno e temperature che si manterranno su valori estivi. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 29 Agosto a Pietrasanta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.1° perc. +23.4° prob. 10 % 8.6 NE max 7.7 Grecale 72 % 1017 hPa 4 cielo sereno +23.1° perc. +23.3° Assenti 7.6 NE max 6.8 Grecale 68 % 1017 hPa 7 cielo sereno +27.1° perc. +27.8° Assenti 2.7 E max 4.3 Levante 54 % 1017 hPa 10 cielo sereno +30.2° perc. +30.6° Assenti 7.4 SO max 5.8 Libeccio 45 % 1017 hPa 13 cielo sereno +30.8° perc. +31.4° prob. 4 % 8.8 OSO max 8.2 Libeccio 45 % 1016 hPa 16 cielo sereno +30.6° perc. +31.6° prob. 18 % 9.2 ONO max 9.5 Maestrale 48 % 1015 hPa 19 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 6.7 N max 8.2 Tramontana 61 % 1016 hPa 22 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 6.5 NNE max 6.9 Grecale 59 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 19:55

