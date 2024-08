Meteo Quartu Sant’Elena, le previsioni per domani mercoledì 28 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 28 Agosto a Quartu Sant’Elena si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da cielo sereno e temperature in aumento, con valori che potranno superare i +30°C. Nel corso della giornata, la velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche leggere che potranno raggiungere i 20 km/h nelle ore centrali. Le precipitazioni sono attese solo in tarda serata, con piogge leggere che potrebbero interessare la zona.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature gradevoli, con valori intorno ai +27°C. Il vento soffierà leggero da nord-est, con raffiche fino a 5,9 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 60%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1015hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature aumenteranno, con punte di +30°C. Il vento sarà moderato da sud-sud-est, con raffiche fino a 20 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 56%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante sui 1015hPa.

La sera vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse e temperature in lieve calo, intorno ai +25°C. Il vento sarà debole e proverrà da diverse direzioni, con raffiche contenute. Le precipitazioni sono attese solo in tarda serata, con piogge leggere che potrebbero interessare la zona.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 28 Agosto a Quartu Sant’Elena indicano una giornata all’insegna del sole e delle temperature elevate, con possibili piogge solo in serata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 28 Agosto a Quartu Sant’Elena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +23.3° perc. +23.6° prob. 26 % 3.9 N max 5.7 Tramontana 74 % 1015 hPa 4 cielo sereno +23.1° perc. +23.5° prob. 39 % 5.1 N max 5.5 Tramontana 78 % 1014 hPa 7 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° prob. 4 % 3.2 N max 4.1 Tramontana 66 % 1015 hPa 10 cielo sereno +29.6° perc. +31.1° Assenti 12 S max 9.8 Ostro 54 % 1015 hPa 13 cielo sereno +30.1° perc. +32.2° prob. 3 % 21 SSE max 18.6 Scirocco 56 % 1015 hPa 16 cielo sereno +29.1° perc. +30.9° prob. 36 % 15.3 SSE max 13.5 Scirocco 58 % 1015 hPa 19 poche nuvole +25.3° perc. +25.6° prob. 5 % 1 NNE max 4.7 Grecale 66 % 1016 hPa 22 nubi sparse +24.4° perc. +24.7° Assenti 2.3 NNE max 3.9 Grecale 70 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 19:56

