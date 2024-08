Meteo San Lazzaro di Savena, le previsioni per la prossima settimana 12 – 15 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Lazzaro di Savena indicano cieli prevalentemente sereni con temperature elevate nei prossimi giorni. Lunedì, possibilità di precipitazioni leggere in serata, altrimenti cielo coperto al mattino e sereno nel pomeriggio. Martedì e Mercoledì cielo sereno con leggere variazioni di nuvole, temperature in aumento. Giovedì, cielo parzialmente nuvoloso al mattino, sereno nel pomeriggio e sera. Si consiglia cautela per le alte temperature e protezione solare.

Lunedì 12 Agosto

Nella notte tra Domenica e Lunedì, il cielo sopra San Lazzaro di Savena sarà coperto con una copertura nuvolosa del 94%. Le temperature si manterranno intorno ai 26°C, con una percezione termica simile. Il vento soffierà a 2,6km/h provenendo da Sud, con raffiche leggere di 3,5km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà intorno al 50% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

La mattina, a partire dalle 06:00, le nuvole si diraderanno lasciando spazio a poche nuvole con una copertura del 15%. Le temperature saliranno fino a 31,2°C, con una percezione termica di 31°C. Il vento sarà debole, a 5km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità diminuirà al 39% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature raggiungeranno i 37,1°C, con una percezione termica di 36,8°C. Il vento aumenterà leggermente fino a 8,9km/h provenendo da Nord Est. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 26% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

In serata, a partire dalle 18:00, le nuvole si faranno più presenti con una copertura del 45%. Le temperature scenderanno a 31,4°C, mantenendo una percezione termica simile. Il vento aumenterà a 8,8km/h provenendo da Sud Est. Sono previste probabilità del 2% di precipitazioni leggere, con un’umidità del 40% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Martedì 13 Agosto

Nella notte tra Lunedì e Martedì, il cielo sopra San Lazzaro di Savena sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 38%. Le temperature si manterranno intorno ai 24,9°C, con una percezione termica leggermente superiore. Il vento soffierà a 8,6km/h provenendo da Sud Ovest, con raffiche leggere di 8,8km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 65% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

La mattina, a partire dalle 06:00, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a 26,2°C, con una percezione termica simile. Il vento sarà leggero, a 6,6km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità diminuirà al 63% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature raggiungeranno i 36,7°C, con una percezione termica di 36,2°C. Il vento sarà leggero, a 9,8km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 26% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

In serata, a partire dalle 18:00, le nuvole si diraderanno lasciando spazio a cielo sereno con una copertura del 0%. Le temperature scenderanno a 29°C, mantenendo una percezione termica simile. Il vento sarà leggero, a 5,1km/h proveniente da Est – Sud Est. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 41% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mercoledì 14 Agosto

Nella notte tra Martedì e Mercoledì, il cielo sopra San Lazzaro di Savena sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 25°C, con una percezione termica leggermente inferiore. Il vento soffierà a 11,4km/h provenendo da Sud Ovest, con raffiche leggere di 15,1km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 53% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

La mattina, a partire dalle 06:00, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a 25,5°C, con una percezione termica simile. Il vento sarà leggero, a 8,1km/h proveniente da Ovest. L’umidità diminuirà al 52% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature raggiungeranno i 36,7°C, con una percezione termica di 36,2°C. Il vento sarà leggero, a 9,8km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 26% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

In serata, a partire dalle 18:00, le nuvole si faranno più presenti con una copertura del 33%. Le temperature scenderanno a 31,7°C, mantenendo una percezione termica simile. Il vento aumenterà a 6,4km/h provenendo da Nord Est. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 36% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Giovedì 15 Agosto

Nella notte tra Mercoledì e Giovedì, il cielo sopra San Lazzaro di Savena sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 11%. Le temperature si manterranno intorno ai 25,1°C, con una percezione termica leggermente superiore. Il vento soffierà a 8,4km/h provenendo da Ovest, con raffiche leggere di 10,4km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 57% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

La mattina, a partire dalle 06:00, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a 25,9°C, con una percezione termica simile. Il vento sarà leggero, a 4,9km/h proveniente da Ovest. L’umidità diminuirà al 57% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature raggiungeranno i 36,7°C, con una percezione termica di 36,2°C. Il vento sarà leggero, a 9,8km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 26% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

In serata, a partire dalle 18:00, le nuvole si diraderanno lasciando spazio a cielo sereno con una copertura del 0%. Le temperature scenderanno a 29°C, mantenendo una percezione termica simile. Il vento sarà leggero, a 5,1km/h proveniente da Est – Sud Est. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 41% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

In conclusione, i prossimi giorni a San Lazzaro di Savena saranno caratterizzati da temperature elevate e cieli prevalentemente sereni, con possibili precipitazioni leggere solo nella serata di Lunedì. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

