Meteo Scafati, le previsioni per domani mercoledì 21 agosto

Mercoledì 21 Agosto a Scafati si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono previste piogge leggere. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +25,7°C e i +31,5°C.

Nel dettaglio, la mattinata inizierà con cielo sereno e una temperatura di +26°C alle 06:00, che raggiungerà i +29°C verso le 09:00. Il vento soffierà da Sud Ovest con una velocità compresa tra i 3,9km/h e gli 8,6km/h. L’umidità si attesterà intorno al 70%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si avrà una copertura nuvolosa del 14% con temperature che si manterranno intorno ai +29,7°C. Le precipitazioni leggere inizieranno a farsi sentire, con una probabilità del 39% di piogge. Il vento continuerà a provenire da Ovest – Sud Ovest con una velocità di circa 12,9km/h.

La situazione meteorologica si complicherà nel tardo pomeriggio e in serata, con piogge leggere che si intensificheranno. Dalle 15:00 alle 17:00 sono attese precipitazioni con una probabilità che varia dal 11% al 23%. Le temperature si manterranno intorno ai +28°C. Il vento sarà sempre da Ovest – Sud Ovest con una velocità compresa tra i 5,1km/h e i 9,8km/h.

In serata, a partire dalle 18:00, le piogge leggere continueranno a interessare la zona con una probabilità del 26%. Le temperature si attesteranno intorno ai +27,7°C. Il vento sarà più debole, con una velocità di circa 3,7km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest.

In conclusione, Mercoledì 21 Agosto a Scafati si prevede una giornata con un mix di sole e piogge leggere, con temperature elevate e venti di intensità moderata. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali piogge nel corso della giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.7° perc. +26.1° Assenti 4 O max 6 Ponente 66 % 1011 hPa 3 cielo sereno +25.1° perc. +25.6° Assenti 2.9 SSO max 5.1 Libeccio 72 % 1010 hPa 6 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 3.9 SSO max 5.4 Libeccio 70 % 1011 hPa 9 cielo sereno +29° perc. +30.3° Assenti 8.6 SO max 7.1 Libeccio 55 % 1011 hPa 12 cielo sereno +29.8° perc. +31.4° prob. 11 % 12.7 SO max 9.8 Libeccio 54 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +29.1° perc. +31.1° 0.12 mm 9.8 OSO max 8.2 Libeccio 59 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +27.7° perc. +29.8° 0.15 mm 3.7 OSO max 3.3 Libeccio 67 % 1011 hPa 21 nubi sparse +27.1° perc. +29.1° prob. 27 % 1 SO max 2 Libeccio 70 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 19:47

