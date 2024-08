Meteo Scandiano, le previsioni per domani giovedì 15 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Scandiano per Giovedì 15 Agosto prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino il cielo sarà coperto con un’alta percentuale di nuvole, che tenderanno a diradarsi nel corso della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori che supereranno i 30°C già dalle prime ore del mattino.

Durante il pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa rispetto alle ore precedenti. Le temperature massime saranno intorno ai 35°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 30%. Nel tardo pomeriggio è prevista la possibilità di piogge leggere, con una probabilità del 4%.

In serata le condizioni meteorologiche peggioreranno, con l’arrivo di piogge moderate seguite da forti piogge. Le temperature caleranno sensibilmente, attestandosi intorno ai 23°C, mentre la probabilità di precipitazioni raggiungerà il 100%.

In conclusione, per i prossimi giorni a Scandiano è previsto un peggioramento delle condizioni meteo, con possibili precipitazioni anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo e di prendere le dovute precauzioni in caso di piogge intense.

Tutti i dati meteo di Giovedì 15 Agosto a Scandiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.3° perc. +22.5° Assenti 6.5 OSO max 7.3 Libeccio 75 % 1014 hPa 3 nubi sparse +21.7° perc. +21.9° Assenti 5.9 OSO max 8.4 Libeccio 76 % 1014 hPa 6 nubi sparse +23.9° perc. +24.2° Assenti 2.1 OSO max 4.4 Libeccio 68 % 1015 hPa 9 cielo coperto +30.1° perc. +30.8° Assenti 7.3 NNO max 6.3 Maestrale 47 % 1015 hPa 12 cielo coperto +34.7° perc. +34.7° Assenti 10.4 NNE max 9.9 Grecale 32 % 1014 hPa 15 nubi sparse +34.8° perc. +34.5° prob. 4 % 11.3 NNE max 9.1 Grecale 31 % 1012 hPa 18 pioggia moderata +25.8° perc. +26.3° 3.83 mm 15.1 SO max 23 Libeccio 72 % 1014 hPa 21 cielo coperto +23.1° perc. +23.6° prob. 66 % 13.5 SSO max 19.6 Libeccio 82 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 20:18

