Meteo Sciacca, le previsioni per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sciacca indicano un inizio settimana con cieli sereni e temperature gradevoli, seguito da un aumento delle precipitazioni martedì. Le temperature rimarranno stabili, con venti variabili. Lunedì si prevedono temperature fino a +30,2°C, vento a 29,4km/h. Martedì, pioggia leggera con temperature intorno ai +23,5°C. Mercoledì, temperature fino a +29,4°C e vento a 20,7km/h. Giovedì, cielo parzialmente coperto con temperature fino a +29,1°C. Restate aggiornati per ulteriori dettagli.

Lunedì 19 Agosto

Nella notte a Sciacca, il cielo sarà parzialmente coperto da nubi sparse con una copertura del 50%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,6°C, con una sensazione termica di +25,2°C. Il vento soffierà a 12,6km/h provenendo da Nord Ovest, con raffiche fino a 16km/h. L’umidità sarà del 82% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature saliranno fino a +29,1°C, con una percezione di caldo di +30,2°C. Il vento aumenterà la sua intensità raggiungendo i 26,1km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 53% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature massime saranno di +30,2°C, con una sensazione termica di +30,3°C. Il vento soffierà a 29,4km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 32,9km/h. L’umidità sarà del 43% e la pressione atmosferica si manterrà a 1010hPa.

In serata, il cielo sarà sempre sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si abbasseranno leggermente, raggiungendo i +24,7°C, con una percezione di fresco di +24,9°C. Il vento sarà a 15km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità salirà al 64% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Martedì 20 Agosto

Durante la notte a Sciacca, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,1°C, con una sensazione termica di +24,4°C. Il vento soffierà a 19,4km/h provenendo da Ovest, con raffiche fino a 24,7km/h. L’umidità sarà del 72% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Nelle prime ore del mattino, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature saranno intorno ai +24°C, con una percezione di fresco di +24,4°C. Il vento aumenterà la sua intensità raggiungendo i 22,7km/h provenendo sempre da Ovest. Sono attese precipitazioni di 0.15mm e l’umidità salirà al 74%.

Durante la mattinata, la pioggia leggera continuerà con una copertura nuvolosa del 14%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +23,9°C, con una sensazione termica di +24,3°C. Il vento soffierà a 20,9km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest. Sono attese ulteriori precipitazioni di 0.13mm e l’umidità salirà al 74%.

Nel pomeriggio, la pioggia leggera proseguirà con una copertura nuvolosa del 18%. Le temperature massime saranno di +23,5°C, con una percezione di fresco di +23,9°C. Il vento sarà a 20,1km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. Sono attese ulteriori precipitazioni di 0.11mm e l’umidità salirà al 76%.

In serata, la pioggia leggera continuerà con una copertura nuvolosa del 30%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,3°C, con una sensazione termica di +23,7°C. Il vento soffierà a 22,4km/h provenendo sempre da Ovest – Nord Ovest. Sono attese ulteriori precipitazioni di 0.11mm e l’umidità salirà al 77%.

Mercoledì 21 Agosto

Durante la notte a Sciacca, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,4°C, con una sensazione termica di +24,7°C. Il vento soffierà a 15,4km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 20,3km/h. L’umidità sarà del 71% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Nelle prime ore del mattino, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +24,2°C, con una percezione di fresco di +24,5°C. Il vento sarà a 15,2km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 72% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Durante la mattinata, il cielo sarà sempre sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saliranno fino a +27,6°C, con una sensazione termica di +28,6°C. Il vento sarà a 13,5km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si manterrà al 57% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature massime saranno di +29,4°C, con una percezione di caldo di +30,8°C. Il vento soffierà a 20,7km/h provenendo da Ovest. L’umidità si attesterà al 54% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

In serata, sono previste nubi sparse con una copertura del 79%. Le temperature si abbasseranno leggermente, raggiungendo i +26,7°C, con una percezione di fresco di +28°C. Il vento sarà a 17,6km/h proveniente da Nord. L’umidità salirà al 64% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Giovedì 22 Agosto

Durante la notte a Sciacca, il cielo sarà parzialmente coperto da nubi sparse con una copertura del 39%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,2°C, con una sensazione termica di +25,6°C. Il vento soffierà a 12,9km/h provenendo da Nord, con raffiche fino a 16,8km/h. L’umidità sarà del 71% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Nelle prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C, con una percezione di fresco di +25,4°C. Il vento sarà a 13,2km/h proveniente da Nord. L’umidità si attesterà al 72% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Durante la mattinata, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saliranno fino a +27,6°C, con una sensazione termica di +28,6°C. Il vento sarà a 13,5km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si manterrà al 57% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sempre sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature massime saranno di +29,1°C, con una percezione di caldo di +30,7°C. Il vento sarà a 9,2km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 57% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 1%. Le temperature si abbasseranno leggermente, raggiungendo i +29,1°C, con una percezione di caldo di +30,7°C. Il vento sarà a 9,2km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità salirà al 57% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Sciacca, si prevede un inizio settimana con cieli sereni e temperature gradevoli, seguito da un aumento delle precipitazioni nella giornata di Martedì. Le temperature si manterranno comunque piuttosto stabili, con venti di intensità variabile. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni dettagliate per eventuali aggiornamenti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.