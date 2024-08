Meteo Scicli, le previsioni per il weekend 16 – 18 Agosto

MeteoWeb

A Scicli, Venerdì 16 Agosto si prospetta una giornata stabile e soleggiata, con temperature in aumento fino a superare i +30°C. La brezza proveniente da diverse direzioni apporterà un lieve sollievo, ma nel pomeriggio si intensificherà. Sabato 17 Agosto, il caldo persiste con cielo sereno al mattino e nubi sparse nel pomeriggio, mantenendo temperature elevate. Domenica 18 Agosto, il cielo si coprirà progressivamente, con temperature che raggiungeranno i +30°C. Si consiglia di idratarsi e proteggersi dal sole, specialmente nelle ore più calde.

Venerdì 16 Agosto

Nella notte a Scicli, il cielo sarà sereno con una temperatura di +28,1°C e una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est a 3,1km/h. Le condizioni rimarranno stabili con una copertura nuvolosa al 0% e un’umidità del 49%. La pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +29,4°C percepita come +30,2°C con una brezza leggera da Sud Est a 5,6km/h. L’umidità sarà del 50%. Nel corso della mattinata, le temperature saliranno fino a raggiungere i +33,3°C alle 10:00, con una percezione di +34,2°C e una brezza che si intensificherà a 14,3km/h da Sud – Sud Ovest.

Il pomeriggio sarà caratterizzato da un cielo sereno e temperature elevate. Alle 13:00 si raggiungerà una temperatura di +33,2°C con una brezza vivace da Ovest – Sud Ovest a 19,7km/h. L’umidità salirà leggermente al 43%. Nel tardo pomeriggio, alle 17:00, la temperatura sarà di +30,2°C con una brezza tesa da Ovest – Nord Ovest a 28,7km/h.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature in calo. Alle 20:00 si registrerà una temperatura di +28,1°C con una brezza da Nord Ovest a 12,5km/h e un’umidità del 63%. La pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Sabato 17 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura di +28,4°C e una leggera brezza da Est – Nord Est a 2,9km/h. La copertura nuvolosa sarà al 1% con un’umidità del 57% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Al mattino, il cielo rimarrà sereno con un lieve aumento della copertura nuvolosa. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +29,2°C percepita come +30,1°C con una brezza da Est a 3,2km/h. L’umidità sarà del 51%. Verso le 10:00, la temperatura raggiungerà i +33,3°C con una percezione di +35°C e una brezza da Ovest – Sud Ovest a 20,4km/h.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse con un aumento della copertura nuvolosa. Alle 13:00 si registrerà una temperatura di +34,7°C con una brezza vivace da Ovest a 19,6km/h. L’umidità sarà del 34%. Alle 17:00, la temperatura sarà di +31°C con una brezza vivace da Ovest – Nord Ovest a 22,6km/h.

In serata, il cielo avrà nubi sparse con una copertura nuvolosa in aumento. Alle 20:00 si registrerà una temperatura di +28,1°C con una brezza da Nord Ovest a 6,8km/h e un’umidità del 66%. La pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Domenica 18 Agosto

Durante la notte, il cielo presenterà nubi sparse con una temperatura di +27,2°C e una brezza leggera da Sud Est a 4km/h. La copertura nuvolosa sarà al 77% con un’umidità del 68% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Al mattino, il cielo sarà variabile con una copertura nuvolosa che andrà via via aumentando. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +28,6°C percepita come +29,8°C con una brezza leggera da Nord Est a 4,8km/h. L’umidità sarà del 55%. Verso le 10:00, la temperatura raggiungerà i +31,7°C con una percezione di +33°C e una brezza da Sud – Sud Ovest a 8,4km/h.

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto con nubi sparse. Alle 13:00 si registrerà una temperatura di +32,7°C con una brezza da Ovest – Sud Ovest a 16km/h. L’umidità sarà del 44%. Alle 17:00, la temperatura sarà di +28,9°C con una brezza vivace da Ovest – Nord Ovest a 24,7km/h.

In serata, il cielo sarà nuvoloso con una copertura nuvolosa in aumento. Alle 20:00 si registrerà una temperatura di +26°C con una brezza vivace da Ovest – Nord Ovest a 25,8km/h e un’umidità del 73%. La pressione atmosferica sarà di 1008hPa.

In conclusione, il fine settimana a Scicli si preannuncia caldo e soleggiato, con temperature elevate e brezze che potranno portare un po’ di sollievo durante le ore più calde della giornata. È consigliabile prestare attenzione all’idratazione e alla protezione solare, specialmente nelle ore centrali della giornata.

