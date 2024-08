Meteo Sestu, le previsioni per domani martedì 27 agosto

MeteoWeb

Martedì 27 Agosto a Sestu si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variegate. Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa intorno al 90%, mentre nel pomeriggio le nubi si diraderanno, lasciando spazio a schiarite. La temperatura massima si attesterà intorno ai 32°C nel primo pomeriggio, per poi scendere gradualmente fino ai 22°C durante la notte.

Durante la mattina, la velocità del vento sarà moderata, con raffiche leggere che potranno raggiungere i 10km/h. Nel pomeriggio, il vento si intensificherà leggermente, con raffiche che potranno superare i 13km/h. Le direzioni prevalenti saranno Nord-Ovest al mattino e Sud nel pomeriggio.

Le precipitazioni saranno presenti nel primo pomeriggio, con una intensità di 0.2mm di pioviggine. L’umidità relativa si manterrà intorno al 50-60% durante la giornata, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1013-1015hPa.

Guardando alle previsioni per i prossimi giorni a Sestu, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un cielo parzialmente nuvoloso e temperature che si manterranno stabili intorno ai 30°C durante il giorno e ai 20°C durante la notte. Il vento sarà moderato, con raffiche leggere e nessuna precipitazione in vista.

In conclusione, Martedì 27 Agosto a Sestu sarà caratterizzato da un mix di sole, nuvole e brevi piogge nel primo pomeriggio. Le temperature si manterranno elevate, ma con un calo significativo durante la notte. Resta aggiornato sulle ultime previsioni meteo per pianificare al meglio le tue attività in base alle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 27 Agosto a Sestu

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.5° perc. +22.7° Assenti 10.4 NNO max 16.2 Maestrale 71 % 1013 hPa 4 cielo sereno +21.8° perc. +22° Assenti 11.9 NO max 17.4 Maestrale 73 % 1013 hPa 7 cielo coperto +25.9° perc. +26° prob. 8 % 11.3 NNO max 13.1 Maestrale 56 % 1014 hPa 10 nubi sparse +31.7° perc. +30.9° Assenti 6.8 NO max 9.3 Maestrale 33 % 1013 hPa 13 nubi sparse +31.3° perc. +31.1° prob. 6 % 14.6 S max 13.6 Ostro 39 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +28.6° perc. +29° 0.2 mm 5 SSE max 10.4 Scirocco 49 % 1013 hPa 19 nubi sparse +25.1° perc. +25.2° Assenti 4.2 NO max 6.1 Maestrale 57 % 1014 hPa 22 nubi sparse +22.8° perc. +22.8° Assenti 4.6 NNO max 8.2 Maestrale 64 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.