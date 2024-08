Meteo Sestu, le previsioni per domani mercoledì 21 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 21 Agosto a Sestu si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature saranno in aumento durante la mattina, raggiungendo valori elevati nel pomeriggio, per poi diminuire gradualmente verso sera.

Nel dettaglio, al mattino il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +22°C. Nel corso della mattinata, il termometro salirà fino a toccare i +30°C intorno alle ore 10:00, con una percezione di calore leggermente superiore.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Sestu, con temperature che raggiungeranno i +33°C intorno alle 14:00. Il vento soffierà da Nord Ovest con intensità variabile, mentre l’umidità si manterrà intorno al 30%.

Durante la sera, le temperature caleranno gradualmente, ma si manterranno piacevoli, attorno ai +22°C. Il cielo resterà sereno e la brezza tesa proveniente da Nord Ovest potrà essere ancora avvertita.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 21 Agosto a Sestu indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e vento moderato. Le condizioni atmosferiche si prevedono stabili anche nei giorni successivi, con temperature che dovrebbero mantenersi su valori simili. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di mantenere un’adeguata idratazione durante le ore più calde della giornata.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 21 Agosto a Sestu

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.3° perc. +21.6° Assenti 13.2 NO max 23.9 Maestrale 82 % 1013 hPa 4 cielo sereno +20.8° perc. +21.1° Assenti 12.6 NNO max 22 Maestrale 84 % 1013 hPa 7 cielo sereno +25° perc. +25.2° Assenti 15.3 NO max 22.1 Maestrale 62 % 1014 hPa 10 cielo sereno +31.9° perc. +31.3° Assenti 18.3 NO max 22.9 Maestrale 35 % 1013 hPa 13 cielo sereno +33.5° perc. +32.7° Assenti 23.9 NO max 29.1 Maestrale 30 % 1012 hPa 16 cielo sereno +30.9° perc. +30.1° Assenti 32.7 NO max 38.7 Maestrale 34 % 1012 hPa 19 cielo sereno +24° perc. +24.2° Assenti 20.5 NO max 34.2 Maestrale 66 % 1014 hPa 22 cielo sereno +21.7° perc. +22.1° Assenti 17.3 NO max 31.7 Maestrale 82 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 20:07

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.