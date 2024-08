Meteo Termini Imerese, le previsioni per domani mercoledì 7 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 7 Agosto a Termini Imerese si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C, con una leggera percezione di calore dovuta all’umidità che si attesterà intorno all’85%. Il vento soffierà a velocità molto contenute, intorno ai 2-3 km/h, proveniente prevalentemente da est e sud-est. Le precipitazioni saranno assenti, garantendo una mattinata asciutta e piacevole.

Nel corso della giornata, il cielo si libererà dalle nubi, regalando un’abbondante dose di sole. Le temperature aumenteranno gradualmente, con punte massime attese intorno ai +31°C nel primo pomeriggio. L’umidità diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 60%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1013hPa. Nel primo pomeriggio sono previste deboli precipitazioni, con una probabilità intorno al 4%, che non dovrebbero compromettere le attività all’aperto.

Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole, mantenendo comunque condizioni di bel tempo. Le temperature si attesteranno intorno ai +27°C, con una leggera brezza che contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole nonostante il caldo. L’umidità si manterrà intorno al 70%, mentre la pressione atmosferica tenderà a salire leggermente.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 7 Agosto a Termini Imerese indicano una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature gradevoli. Le precipitazioni saranno limitate a deboli pioviggini nel primo pomeriggio, mentre nel complesso le condizioni meteorologiche si presenteranno favorevoli per svolgere attività all’aperto. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e consultare aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 7 Agosto a Termini Imerese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +25.6° perc. +26.4° prob. 9 % 2.1 E max 3.1 Levante 84 % 1012 hPa 4 nubi sparse +25.1° perc. +26° prob. 4 % 1.1 SSE max 2.3 Scirocco 86 % 1012 hPa 7 cielo sereno +28.4° perc. +31.4° Assenti 5 NNE max 4.4 Grecale 69 % 1013 hPa 10 cielo sereno +31° perc. +34.8° prob. 4 % 13 NNE max 8.1 Grecale 60 % 1013 hPa 13 pioggia leggera +30.3° perc. +34.1° 0.16 mm 14 NNE max 12.3 Grecale 63 % 1012 hPa 16 poche nuvole +28.7° perc. +31.4° prob. 54 % 8 NE max 8.1 Grecale 66 % 1012 hPa 19 poche nuvole +27.1° perc. +29.3° prob. 16 % 4.3 NE max 5.7 Grecale 73 % 1013 hPa 22 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° prob. 20 % 2.3 SSO max 2.7 Libeccio 75 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 20:04

