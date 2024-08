Meteo Terni, le previsioni per domani mercoledì 21 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 21 Agosto a Terni si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno o poche nuvole per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi che potranno superare i +30°C durante le ore centrali del giorno.

Mattina:

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai +20°C. Nel corso delle ore mattutine, il cielo resterà sereno e le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +30°C verso le ore centrali della mattina.

Pomeriggio:

Nel pomeriggio, è prevista un’aumento della copertura nuvolosa, con la comparsa di nubi sparse che potrebbero portare ad un lieve calo delle temperature rispetto alla mattina. Tuttavia, le condizioni rimarranno generalmente asciutte, con una probabilità di piogge molto bassa.

Sera:

Anche al tramonto, il cielo si presenterà con poche nuvole, mantenendo le temperature intorno ai +25°C. Durante la serata, le condizioni rimarranno stabili, con un graduale calo delle temperature fino a raggiungere i +22°C verso la mezzanotte.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Terni, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che si attesteranno su valori estivi e una bassa probabilità di precipitazioni. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di adottare le dovute precauzioni per evitare colpi di calore e disidratazione.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 21 Agosto a Terni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.4° perc. +20.8° prob. 1 % 3.4 E max 3.1 Levante 88 % 1011 hPa 4 cielo sereno +19.9° perc. +20.3° prob. 1 % 3.9 NE max 3.8 Grecale 89 % 1011 hPa 7 cielo sereno +25.2° perc. +25.6° Assenti 4.8 NNO max 6.9 Maestrale 68 % 1011 hPa 10 cielo sereno +30.6° perc. +31.2° Assenti 8.5 NO max 12.2 Maestrale 45 % 1011 hPa 13 nubi sparse +32.9° perc. +33° prob. 11 % 8.6 NNO max 13.8 Maestrale 37 % 1010 hPa 16 nubi sparse +29.8° perc. +30.7° prob. 11 % 4.1 NNO max 11.6 Maestrale 49 % 1010 hPa 19 nubi sparse +25° perc. +25.3° Assenti 5 E max 4.9 Levante 67 % 1012 hPa 22 poche nuvole +22.4° perc. +22.7° Assenti 5.7 E max 4.8 Levante 78 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 19:57

