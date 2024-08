Meteo Terni, le previsioni per domani mercoledì 7 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 7 Agosto a Terni prevedono condizioni climatiche stabili e calde durante la giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una temperatura che raggiungerà i 34°C percepiti, mentre nel pomeriggio il termometro potrà superare i 38°C con cielo completamente sereno. Nel tardo pomeriggio e in serata sono attese nubi sparse e una leggera pioggia, con temperature che si attesteranno intorno ai 25-26°C.

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature che si manterranno intorno ai 23°C. Le prime ore del mattino vedranno una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con temperature in leggero aumento rispetto alla notte.

Nel corso della mattina, il cielo si manterrà sereno con una leggera brezza che contribuirà a rendere più piacevole la temperatura che si aggirerà intorno ai 26-29°C. Nel pomeriggio, il sole splenderà a pieno regime, portando le temperature a toccare punte di oltre 38°C. La brezza leggera contribuirà a mitigare leggermente il caldo.

Nella sera, il cielo si coprirà leggermente, con la comparsa di nubi sparse e la possibilità di qualche pioggia leggera. Le temperature si attesteranno intorno ai 25-26°C con un’umidità che aumenterà leggermente rispetto alle ore centrali della giornata.

In conclusione, Mercoledì 7 Agosto a Terni si prospetta una giornata calda e soleggiata, con temperature elevate e la possibilità di qualche pioggia nel tardo pomeriggio e in serata. È consigliabile prestare attenzione alle alte temperature e mantenere un adeguato livello di idratazione. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteo simili, con temperature che potrebbero rimanere elevate.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 7 Agosto a Terni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +22.6° perc. +22.7° Assenti 3.2 ENE max 3.3 Grecale 70 % 1012 hPa 5 poche nuvole +23.1° perc. +23.3° Assenti 3.5 ENE max 3.6 Grecale 69 % 1013 hPa 8 cielo sereno +32° perc. +32.1° Assenti 4.2 OSO max 4.6 Libeccio 39 % 1013 hPa 11 cielo sereno +36.8° perc. +35.7° Assenti 7.5 OSO max 9.5 Libeccio 23 % 1012 hPa 14 cielo sereno +38.1° perc. +37° Assenti 10.9 SO max 13 Libeccio 21 % 1010 hPa 17 nubi sparse +32.8° perc. +32.8° Assenti 13.5 OSO max 19.9 Libeccio 37 % 1011 hPa 20 nubi sparse +24.7° perc. +24.9° prob. 34 % 3.9 SE max 4.1 Scirocco 65 % 1014 hPa 23 nubi sparse +22.9° perc. +23.2° prob. 12 % 3.9 ESE max 3.7 Scirocco 72 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 20:18

