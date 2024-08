Meteo Trani, le previsioni per domani giovedì 22 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Trani per Giovedì 22 Agosto indicano condizioni generalmente stabili durante la giornata. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da cielo sereno, con una leggera presenza di nubi sparse nel primo pomeriggio. La sera, invece, si prevede un cielo sereno con poche nuvole sparse.

Durante la mattina, le temperature si manterranno intorno ai 28-29°C, con una percezione di calore che potrebbe superare i 30°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con una velocità che varierà tra i 12km/h e i 15km/h. L’umidità si attesterà intorno al 58-73%.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con un aumento della copertura nuvolosa che potrebbe raggiungere il 61%. Le temperature massime si manterranno intorno ai 28-29°C, con una percezione di calore che potrebbe arrivare fino a 30,6°C. Il vento continuerà a provenire da Nord Est con una velocità tra i 13,6km/h e i 17,3km/h.

Durante la sera, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole sparse, e le temperature si manterranno intorno ai 27-28°C. Il vento sarà più leggero, con una velocità che varierà tra i 4,6km/h e i 7,7km/h proveniente da diverse direzioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trani per Giovedì 22 Agosto indicano una giornata con condizioni meteo stabili e temperature gradevoli. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione all’aumento della copertura nuvolosa nel primo pomeriggio. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteo simili, con cieli generalmente sereni e temperature che si attesteranno attorno ai valori registrati per Giovedì.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Agosto a Trani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.5° perc. +26° Assenti 14.7 ONO max 20.1 Maestrale 73 % 1012 hPa 4 cielo sereno +24.6° perc. +25.2° Assenti 14.4 O max 18.5 Ponente 77 % 1011 hPa 7 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 13.4 ONO max 14.9 Maestrale 67 % 1012 hPa 10 cielo sereno +28.6° perc. +30.1° Assenti 13.4 N max 14.7 Tramontana 58 % 1012 hPa 13 cielo sereno +29.1° perc. +30.8° prob. 1 % 17.3 NE max 16.2 Grecale 57 % 1011 hPa 16 nubi sparse +28.5° perc. +30.4° prob. 1 % 15.5 NE max 15.6 Grecale 61 % 1011 hPa 19 cielo sereno +27.4° perc. +29.4° Assenti 7.2 NNE max 9.9 Grecale 68 % 1012 hPa 22 poche nuvole +27.2° perc. +28.7° Assenti 6.3 ONO max 8.4 Maestrale 65 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:14 e tramonta alle ore 19:39

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.