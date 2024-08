Meteo, in Trentino non pioveva così tanto almeno dal 1921

MeteoWeb

In Trentino non è mai scesa così tanta pioggia, almeno da quando nel 1921 sono iniziate le misurazioni, oggi affidate a Meteotrentino. Il dato si riferisce alla stazione Trento Laste, considerata luogo di riferimento per la raccolta dei dati medi in provincia di Trento.

Le precipitazioni cumulate di quest’anno (dall’1 gennaio fino al 29 agosto), alla stazione Trento Laste, appaiono superiori alla media annuale (1.034 millimetri quest’anno; 954 millimetri la media annua). Le precipitazioni dei primi 8 mesi del 2024 superano – seppur di soli 0,4 millimetri – il precedente record del 1977.

Di seguito le dieci annate con i primi otto mesi più piovosi: 2024 (1.034 millimetri), 1977 (1.033,6mm), 2014 (1.031mm), 1937 (901,2mm), 1926 (883,4mm), 1934 (860,2mm), 2008 (809,9mm), 1936 (798,7mm), 2013 (784,2mm) e 1986 (782mm).

Intanto, è prevista una ulteriore prosecuzione del trend che vede temperature superiori alla media anche a fine estate, anche se aumenterà la probabilità di sviluppo di temporali stazionari.

