Meteo Veneto: nel Bellunese luglio più caldo della norma | DATI

Secondo quanto riportano gli esperti Arpav nel consueto report mensile, nel Bellunese luglio 2024 “è risultato più caldo del normale e complessivamente in linea con le medie pluriennali per quanto riguarda le precipitazioni. Il mese normalmente più rappresentativo dell’estate, quest’anno ha mostrato le sue tipiche caratteristiche, con una decina di giornate soleggiate e stabili, numerosi giorni instabili e 4 giornate di prevalente maltempo (la media sarebbe di una sola giornata di tempo perturbato in luglio). Non sono mancati i fenomeni di forte intensità, come quasi sempre accade in mesi estivi più caldi del consueto. Le temperature medie mensili nelle valli sono risultate 2°C superiori alla norma, con una fase di fresco ad inizio mese e poi quasi sempre su valori più alte delle medie pluriennali. Negli ultimi decenni questo mese di luglio, per quanto riguarda le valli, va classificato come il 4° più caldo, dopo quelli del 2022, 2015 e 1983. Lo zero termico è variato fra un minimo di 3020 m del giorno 3 ed un massimo di 4780 m dei giorni 10 e 16. Lo scarto dalla norma della temperatura media di Belluno da inizio anno rimane significativo (+1.4°C). Le precipitazioni totali mensili sono state un po’ più copiose del consueto sulle zone centro-meridionali della provincia (+10/+40%) e invece un poco più scarse sulle aree più settentrionali, come l’Ampezzano, la Val d’Ansiei ed il Comelico dove è piovuto il 15-25% in meno. A Col Indes di Tambre sono caduti nel complesso 220 mm di pioggia e addirittura 265 mm in Cansiglio, mentre solo 82 mm a Cortina e 63 mm ad Auronzo. La frequenza delle precipitazioni è stata nella norma sulle Prealpi (11 giorni piovosi) e relativamente bassa sulle Dolomiti (7-11 giorni piovosi, a seconda delle zone, contro una media di 12-13)“.

Il bilancio pluviometrico “da inizio anno mostra ancora esuberi notevoli, con scarti compresi fra il 50 e il 100%. Da inizio anno a Sant’Antonio Tortal è piovuto mediamente il doppio di quanto climatologicamente atteso (1678 mm, a fronte di una media di 849 mm). A Belluno, in questi primi 7 mesi, il 2024 si sta rivelando il secondo più piovoso degli ultimi 40 anni, dopo il 2014“.

Gli eventi o fenomeni particolari da ricordare di questo mese sono i seguenti:

Giorno 1: un forte rovescio temporalesco innesca nuovamente, a distanza di un anno, una grossa colata detritica su un canalone che scende dalla Moiazza ed invade la strada provinciale del Passo Duran, in località Le Vare

Giorno 12: un’intensa linea temporalesca in tarda mattinata sulle Dolomiti provoca locali dissesti idrogeologici ed allagamenti, nonché danni per vento fortissimo (downburst), con schianti boschivi e danni ai tetti di alcuni edifici. Poi verso sera un’altra linea temporalesca colpisce alcune zone delle Prealpi e della Pedemontana trevigiana, con locali dissesti e allagamenti fra il Fadalto ed il Cansiglio (colate detritiche sul Fadalto invadono la sede stradale). Sul Cansiglio cadono 99 mm di pioggia in un’ora, di cui 85 mm in 45 minuti e 57 mm in mezz’ora, intensità fra le più alte misurati in provincia di Belluno negli ultimi 40 anni. Sul Monte Cesen si misura una raffica di 110 km/h, a Quero 84.

Giorno 28: alcune celle temporalesche causano allagamenti e grandinate localmente abbondanti e dannose in alcune zone della Valbelluna, come nei comuni di Belluno, Sedico e Sospirolo. I danni più ingenti si verificano a Mas di Sedico 2

Giorno 31: temperature massime molto alte del normale, specie sulle Dolomiti. A Santo Stefano si raggiungono in 33.3°C, a Pescul 29.1°C e ad Arabba 27.4°C

In tutto si sono avuti 12 giorni soleggiati, 15 instabili e 4 giorni di prevalente maltempo (3 più della norma)

