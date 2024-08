Meteo Ventimiglia, le previsioni per il weekend 9 – 11 Agosto

MeteoWeb

Venerdì 9 Agosto a Ventimiglia avremo un cielo sereno durante la notte, con temperature intorno ai 26,5°C e una leggera brezza da Nord – Nord Est. Durante il pomeriggio, nubi sparse copriranno il cielo al 48%, con possibilità di precipitazioni leggere. In serata, nubi sparse copriranno il 25% del cielo, con temperature intorno ai 28,2°C e probabilità del 25% di precipitazioni. Sabato 10 Agosto il cielo sarà coperto al 100% nel pomeriggio, con possibilità di precipitazioni. In serata, cielo coperto al 92% con probabilità del 20% di precipitazioni leggere. Domenica 11 Agosto il cielo sarà coperto al 100% in serata, con temperature intorno ai 28,7°C e probabilità del 16% di precipitazioni leggere.

Venerdì 9 Agosto

Nel corso della notte a Ventimiglia, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 26,5°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est a circa 5,9km/h. L’umidità sarà del 75% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1015hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà caratterizzato da pochi nuvoloso con una copertura del 15%. Le temperature saliranno fino a 27,1°C, con una percezione di calore di 28,6°C a causa di una brezza leggera da Nord Est a 2,7km/h. L’umidità si manterrà intorno al 65% con una pressione atmosferica stabile a 1015hPa.

Nel pomeriggio, le nubi sparse copriranno il cielo per il 48% con temperature che raggiungeranno i 27,6°C. La percezione di calore sarà di 29,8°C a causa di una brezza leggera da Sud Est a 6,7km/h. Possibilità di precipitazioni leggere con una probabilità dell’8%, mentre l’umidità sarà del 69% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1016hPa.

In serata, il cielo si presenterà con nubi sparse coprendo il 25% della volta celeste. Le temperature saranno intorno ai 28,2°C, con una percezione di calore di 31,5°C a causa di una brezza leggera da Ovest a 10,6km/h. Possibilità di precipitazioni leggere con una probabilità del 25%, mentre l’umidità sarà del 73% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1016hPa.

Sabato 10 Agosto

Nel corso della notte a Ventimiglia, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura del 35%. Le temperature si manterranno intorno ai 28,1°C, con una percezione di calore di 31,1°C e una brezza leggera da Nord – Nord Est a 4,9km/h. L’umidità sarà del 72% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1016hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a 28,6°C, con una percezione di calore di 31,7°C a causa di una brezza leggera da Est – Sud Est a 6,8km/h. L’umidità si manterrà intorno al 69% con una pressione atmosferica stabile a 1018hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto al 100% con possibilità di precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai 28,1°C, con una percezione di calore di 30,8°C e una brezza leggera da Sud – Sud Est a 3,7km/h. Possibilità di precipitazioni con una probabilità del 23%, mentre l’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1018hPa.

In serata, il cielo rimarrà coperto al 92% con temperature intorno ai 29°C e una percezione di calore di 32,9°C a causa di una brezza leggera da Nord Ovest a 6,2km/h. Possibilità di precipitazioni leggere con una probabilità del 20%, mentre l’umidità sarà del 71% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1017hPa.

Domenica 11 Agosto

Nel corso della notte a Ventimiglia, il cielo sarà coperto al 92% con possibilità di precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai 28,6°C, con una percezione di calore di 31,4°C e una brezza leggera da Nord – Nord Est a 8,7km/h. L’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1017hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura del 76%. Le temperature si manterranno intorno ai 29°C, con una percezione di calore di 31°C e una brezza leggera da Sud Est a 8,1km/h. L’umidità si manterrà intorno al 59% con una pressione atmosferica stabile a 1017hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto al 90% con possibilità di precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai 28,4°C, con una percezione di calore di 31,5°C e una brezza leggera da Sud Est a 6,9km/h. Possibilità di precipitazioni con una probabilità del 13%, mentre l’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1016hPa.

In serata, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature intorno ai 28,7°C e una percezione di calore di 32,5°C a causa di una brezza leggera da Nord Ovest a 4,6km/h. Possibilità di precipitazioni leggere con una probabilità del 16%, mentre l’umidità sarà del 73% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1014hPa.

In conclusione, il fine settimana a Ventimiglia si preannuncia variabile con possibili precipitazioni, temperature gradevoli e una leggera brezza che renderà l’atmosfera piacevole per chiunque voglia godersi le bellezze della città.

