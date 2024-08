Meteo Viareggio, le previsioni per la prossima settimana 26 – 29 Agosto

MeteoWeb

Lunedì 26 Agosto

Notte

Durante la notte a Viareggio, il cielo sarà coperto al 100% con una temperatura di +23,2°C e una percezione di +23,3°C. Il vento soffierà da Nord Est a 5km/h, con raffiche leggere di 6,9km/h. L’umidità sarà del 67% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo coperto al 100% con una temperatura di +28°C, che potrà essere percepita come +28,4°C. Il vento sarà debole, proveniente da Ovest – Sud Ovest a 2,8km/h. L’umidità sarà del 50% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà presentando nubi sparse al 84%. La temperatura massima raggiungerà i +29,3°C, con una percezione di +30,1°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 7,5km/h, con raffiche leggere di 8,2km/h. L’umidità sarà del 50% e la pressione atmosferica si attesterà a 1013hPa.

Sera

In serata, il cielo sarà sereno al 1% con una temperatura di +24,4°C e una percezione di +25°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord a 7,2km/h. L’umidità salirà al 80% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Martedì 27 Agosto

Notte

Durante la notte a Viareggio, il cielo presenterà nubi sparse al 38% con una temperatura di +23,5°C e una percezione di +23,9°C. Il vento soffierà da Nord Est a 6,8km/h, con raffiche leggere di 6,9km/h. L’umidità sarà del 76% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo con poche nuvole al 14% e una temperatura di +27,8°C, che potrà essere percepita come +28,8°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Est – Nord Est a 7,3km/h. L’umidità sarà del 56% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto al 86% con una temperatura massima di +30,4°C, con una percezione di +31,2°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 5,4km/h, con raffiche leggere di 6,4km/h. L’umidità sarà del 47% e la pressione atmosferica si attesterà a 1014hPa.

Sera

In serata, il cielo sarà coperto al 89% con una temperatura di +30,7°C e una percezione di +31,6°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Ovest a 7,9km/h. L’umidità salirà al 47% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Mercoledì 28 Agosto

Notte

Durante la notte a Viareggio, il cielo sarà coperto all’86% con una temperatura di +22,4°C e una percezione di +22,8°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a 6,7km/h, con raffiche leggere di 6km/h. L’umidità sarà del 79% e la pressione atmosferica si manterrà a 1016hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo con nubi sparse al 25% e una temperatura di +22,4°C, che potrà essere percepita come +22,7°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord Est a 5,9km/h. L’umidità sarà del 80% e la pressione atmosferica si manterrà a 1016hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse al 36% con una temperatura massima di +29,4°C, con una percezione di +30,5°C. Il vento soffierà da Ovest a 8,8km/h, con raffiche leggere di 8,9km/h. L’umidità sarà del 52% e la pressione atmosferica si attesterà a 1016hPa.

Sera

In serata, il cielo sarà nubi sparse al 45% con una temperatura di +25,8°C e una percezione di +26,3°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Est – Sud Est a 13,7km/h. L’umidità salirà al 69% e la pressione atmosferica a 1017hPa.

Giovedì 29 Agosto

Notte

Durante la notte a Viareggio, il cielo sarà coperto al 100% con una temperatura di +24,5°C e una percezione di +24,7°C. Il vento soffierà da Nord Est a 6,4km/h, con raffiche leggere di 6,4km/h. L’umidità sarà del 66% e la pressione atmosferica si manterrà a 1017hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo con nubi sparse al 67% e una temperatura di +24,2°C, che potrà essere percepita come +24,4°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Est – Nord Est a 4,3km/h. L’umidità sarà del 66% e la pressione atmosferica si manterrà a 1017hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse al 51% con una temperatura massima di +23,8°C, con una percezione di +23,9°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a 5,3km/h, con raffiche leggere di 5,3km/h. L’umidità sarà del 65% e la pressione atmosferica si attesterà a 1017hPa.

Sera

In serata, il cielo sarà nubi sparse al 54% con una temperatura di +23,2°C e una percezione di +23,2°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Est – Nord Est a 7,5km/h. L’umidità sarà del 61% e la pressione atmosferica a 1017hPa.

Conclusioni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Viareggio indicano un inizio settimana con cieli variabili, alternando copertura nuvolosa e schiarite. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori massimi intorno ai 30°C. Nel corso della settimana, sono attese precipitazioni leggere, in particolare nella giornata di martedì. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni.

