Meteo Voghera, le previsioni per domani lunedì 19 agosto

Le previsioni meteo a Voghera per Lunedì 19 Agosto prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà molto elevata, con valori che si attesteranno intorno al 100% durante la notte e le prime ore del mattino, per poi diminuire leggermente nel corso della giornata, ma rimanendo comunque molto alta.

Le temperature si manterranno abbastanza stabili, con valori che oscilleranno tra i +18°C e i +25°C. La temperatura percepita sarà sempre leggermente superiore alla temperatura effettiva, garantendo una sensazione di calore costante.

I venti soffieranno principalmente da direzioni meridionali, con intensità che varierà da brezza leggera a brezza vivace. Le raffiche di vento potranno raggiungere velocità fino a 27 km/h, garantendo una buona ventilazione durante la giornata.

Le precipitazioni saranno presenti solo nelle prime ore del mattino, con piogge leggere che lasceranno spazio a cielo coperto per il resto della giornata. L’umidità si manterrà su livelli elevati, intorno al 90%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1012hPa.

In base alla situazione meteo attesa per Lunedì 19 Agosto, possiamo concludere che a Voghera ci attende una giornata prevalentemente nuvolosa, con possibilità di piogge leggere solo nelle prime ore del mattino. Le temperature rimarranno piuttosto miti, con una sensazione di calore costante dovuta alla temperatura percepita. I venti garantiranno una buona ventilazione, mentre l’umidità resterà su livelli elevati. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle condizioni del tempo e vestirsi adeguatamente per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Agosto a Voghera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.2° perc. +18.6° prob. 80 % 6.2 SSO max 6.2 Libeccio 95 % 1008 hPa 3 cielo coperto +18.4° perc. +18.7° prob. 48 % 4.8 SSO max 4.9 Libeccio 93 % 1008 hPa 6 cielo coperto +19.4° perc. +19.7° prob. 41 % 1.5 ONO max 3.1 Maestrale 90 % 1010 hPa 9 cielo coperto +21° perc. +21.3° Assenti 5.3 N max 7.2 Tramontana 83 % 1011 hPa 12 cielo coperto +23.9° perc. +24.1° prob. 4 % 11.4 ENE max 16 Grecale 66 % 1012 hPa 15 cielo coperto +22.5° perc. +22.8° prob. 8 % 14.4 NE max 27 Grecale 76 % 1012 hPa 18 cielo coperto +21.1° perc. +21.4° prob. 8 % 11.6 ENE max 23.4 Grecale 82 % 1011 hPa 21 cielo coperto +18.7° perc. +18.9° Assenti 7.9 ENE max 9.5 Grecale 88 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 20:19

