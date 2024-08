Missione Ax-4 verso la ISS: ancora ritardi, lancio posticipato alla primavera 2025

MeteoWeb

La missione Ax-4, il prossimo volo spaziale privato organizzato da Axiom Space verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), è stata rinviata di diversi mesi e non verrà lanciata prima della primavera del 2025. La missione, inizialmente programmata per ottobre di quest’anno, ha subito questo ritardo a causa dei necessari processi di approvazione interagenzia.

L’equipaggio della missione Ax-4 è attualmente in attesa dell’approvazione da parte del Multilateral Crew Operations Panel, un comitato che approva tutti gli astronauti in visita alla ISS, compresi quelli dei team professionali. Questo comitato, secondo l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), ha il compito di garantire che ogni astronauta soddisfi i criteri necessari per le missioni sulla stazione orbitante.

Sia Axiom Space che la NASA non hanno fornito ulteriori dettagli riguardo al motivo del ritardo. Tuttavia, è noto che l’equipaggio ha iniziato l’addestramento a Houston all’inizio di agosto, preparandosi per una missione che dovrebbe durare un paio di settimane.

Axiom Space organizza periodicamente missioni private verso la ISS, combinando astronauti propri, astronauti di agenzie spaziali e partecipanti finanziati privatamente. Come suggerisce il nome, Ax-4 sarà il 4° volo spaziale gestito dalla compagnia con sede a Houston, tutti effettuati utilizzando i razzi Falcon 9 e le capsule Crew Dragon di SpaceX. La prima missione, Ax-1, è stata lanciata nell’aprile 2022.

Al comando della missione Ax-4 vi sarà Peggy Whitson, ex astronauta della NASA con molta esperienza, che ha già volato per Axiom Space in passato. Gli altri membri dell’equipaggio sono il pilota Shubhanshu Shukla dell’India, lo specialista di missione Sławosz Uznański della Polonia (project astronaut dell’ESA) e lo specialista di missione Tibor Kapu dell’Ungheria.

Questo rinvio evidenzia le complessità delle missioni spaziali internazionali, che richiedono un’attenta coordinazione tra diverse agenzie spaziali e organizzazioni private. Nonostante il ritardo, l’impegno di Axiom Space nel portare avanti missioni private verso la ISS rappresenta un passo importante verso la commercializzazione dello Spazio e l’espansione delle opportunità di volo spaziale per individui e nazioni di tutto il mondo.

