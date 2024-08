Missione Polaris Dawn pronta al lancio: un salto nel futuro con la prima EVA privata

MeteoWeb

La missione Polaris Dawn, una delle più ambiziose nel campo dei voli spaziali privati, è pronta per il lancio, previsto per il 26 agosto dal complesso di lancio 39A, a bordo di una navetta Crew Dragon di SpaceX. L’equipaggio di 4 persone, guidato dal miliardario Jared Isaacman, si appresta a segnare una pietra miliare nella storia dell’esplorazione spaziale: la prima passeggiata spaziale commerciale.

Polaris Dawn, la prima passeggiata spaziale privata

Durante i 5 giorni di missione, la Crew Dragon raggiungerà un’altitudine massima di 1.400 km, la più alta mai raggiunta da una missione con equipaggio dal 1972. Oltre a ciò, la missione include il test di collegamenti laser tra satelliti Starlink e la realizzazione di 40 esperimenti scientifici. Tuttavia, il momento clou sarà la passeggiata spaziale, la prima mai eseguita da una missione privata e dalla navetta Crew Dragon.

Tutti i membri dell’equipaggio indosseranno nuove tute spaziali EVA sviluppate da SpaceX, testandone l’efficacia durante un’attività extraveicolare di circa 2 ore, programmata per il 3° giorno di volo. La preparazione per la passeggiata spaziale inizierà appena un’ora dopo il lancio, con un protocollo di pre-respirazione per abbassare gradualmente la pressione atmosferica all’interno della cabina.

La passeggiata spaziale rappresenta la sfida più rischiosa della missione, come sottolineato da Bill Gerstenmaier, vicepresidente di SpaceX. Tuttavia, sono state adottate tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza dell’equipaggio, inclusa la risoluzione di un problema legato alla scarica elettrostatica nelle tute spaziali.

La raccolta fondi

La missione Polaris Dawn non è solo un’avventura tecnologica, ma anche un progetto filantropico, con l’obiettivo di raccogliere fondi per il St. Jude Children’s Research Hospital. Nonostante la mancanza di dettagli finanziari, Isaacman ha confermato che la missione segue la stessa filosofia della precedente missione Inspiration4, che nel 2021 ha raccolto oltre 250 milioni di dollari per la ricerca pediatrica.

