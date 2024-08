Mistero a Pavia, due ragazzine in arresto cardiaco in mezzo alla strada: una è morta

MeteoWeb

Una ragazzina di 17 anni è stata trovata morta nella notte, poco prima delle 2, in via Bonomi, nella periferia di Pavia. Accanto a lei c’era un’amica, di 18 anni, in arresto cardiaco: è stata rianimata sul posto e trasportata al Policlinico San Matteo, le sue condizioni sono gravi. Accanto alle due giovani, la polizia ha trovato un monopattino. La scientifica ha effettuato i rilievi del caso.

Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del decesso della 17enne e del malore della sua amica e capire cosa è successo la scorsa notte in questa strada nella zona di Pavia Ovest. Una tragedia al momento avvolta nel totale mistero.

