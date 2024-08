Monsoni in India, inondazioni in molti distretti del Rajasthan | VIDEO

MeteoWeb

Da oggi, le piogge monsoniche sono tornate a devastare il Rajasthan, stato nel nord dell’India. Colpito soprattutto il Rajasthan orientale, dove si registrano inondazioni in molti distretti, tra cui Karauli, Hindaun, Dausa, Kota e Bharatpur. Decine di persone sono morte venendo travolte dall’acqua. Nella località di Jhunjhunu, le strade si sono trasformate in fiumi in piena che hanno trascinato tutto quello che hanno incontrato sul loro cammino, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Forti piogge a Jaipur

Ieri sera a Jaipur ha piovuto molto. A causa di ciò, molte zone della città sono state sommerse. Ieri a Jaipur Tehsil sono state registrate precipitazioni massime di 85mm. A causa delle continue piogge nel Rajasthan, la colonnina di mercurio resta ancora al di sotto della norma. La temperatura più alta registrata ieri è stata di +38,7°C a Sriganganagar.

Previste ancora forti piogge

Secondo il Dipartimento Meteorologico, oggi si è formata un’area di bassa pressione sul nord del Bangladesh e sulle zone circostanti. A causa dell’effetto di questo sistema, c’è una forte possibilità che i monsoni rimangano attivi in ​​molte parti del Rajasthan orientale per la prossima settimana. Durante questo periodo, in alcune località potrebbero esserci piogge da moderate a forti.

