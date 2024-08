Morta a Reggio Calabria la signora Grazia Pizzimenti: aveva 108 anni

MeteoWeb

E’ morta ieri, martedì 20 agosto 2024, la signora Grazia Pizzimenti: aveva 108 anni ed era una delle persone più anziane d’Italia. La signora viveva a Reggio Calabria, nel suo quartiere di Gallico Superiore, dov’è nata e cresciuta. Aveva compiuto 28 anni il 29 gennaio, quindi in realtà era più vicina ai 109 che ai 108.

Nata nel 1916, in piena Prima Guerra Mondiale, visse in prima persona il Fascismo e la Seconda Guerra Mondiale. I familiari la ricordano oggi come “una persona meravigliosa, un esempio di vita e rettitudine, solidarietà ed esperienza fornita a tutti trasmettendo valori di cui tutt’ora facciamo tesoro. E’ stata una grande donna, una grande mamma, pronta sempre a tendere la mano a chi aveva bisogno senza mai chiedere nulla, e sempre con il sorriso sulle labbra. Il suo amore ci ha sempre accompagnato nel nostro percorso di vita. Ciao nonnina, ti vogliamo bene“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.