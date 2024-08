Addio a Maria Bianca Cita Sironi, la “signora degli abissi”

MeteoWeb

Maria Bianca Cita Sironi, celebre scienziata nota a livello internazionale per le sue straordinarie spedizioni oceaniche che le valsero il soprannome di “signora degli abissi“, è scomparsa all’età di 99 anni nella sua casa di Milano. Le sue ricerche continuano a essere fondamentali per la comprensione degli abissi marini e dei cambiamenti climatici. La notizia è stata diffusa dalla Società Geologica Italiana, della quale Maria Bianca Cita Sironi è stata la prima donna a ricoprire la carica di presidente.

Collaboratrice di Ardito Desio, noto per aver guidato la spedizione sul K2, nel 1968 partecipò come paleontologa alla seconda crociera oceanografica della nave di perforazione Glomar Challenger, nell’ambito del progetto statunitense “Deep Sea Drilling Project” per l’esplorazione delle profondità oceaniche. In quella occasione, fu una delle prime due donne e la prima straniera a prendere parte a questo tipo di spedizione, contribuendo alla conferma della teoria della diffusione del fondo oceanico (sea-floor spreading) nell’Oceano Atlantico centrale.

Assieme a Bill Ryan e Ken Hsu, contribuì alla formulazione della teoria del disseccamento del Mediterraneo nel Messiniano, studiando le microfaune a foraminiferi presenti nei sedimenti. Durante la sua carriera, è stata anche membro dell’Accademia dei Lincei e della Società Geologica d’America.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.