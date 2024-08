Mpox, l’infettivologo Cauda: “non siamo alla vigilia del Covid, non serve vaccinazione di massa”

MeteoWeb

“Non credo servirà una vaccinazione di massa ma selettiva. Siamo alla vigilia del Covid? Direi di no, le rassicurazioni dell’OMS consentono di dirlo”. Così Roberto Cauda, direttore UOC Malattie Infettive del Policlinico Agostino Gemelli e Ordinario di Malattie Infettive presso l’Università Cattolica sul vaiolo delle scimmie (Mpox).

“La trasmissione è diversa, inoltre noi conosciamo il virus, c’è un vaccino. Ed una delle ragioni per cui l’OMS ha dichiarato lo stato di emergenza è quella di attingere ai vaccini. L’OMS ha deciso di chiamare il virus Mpox. La trasmissione avviene per contatto stretto, intimo, anche di natura sessuale, anche utilizzare stessi asciugamani e lenzuola. La malattia si presenta, tranne nei soggetti come bambini o donne incinta, in forme sia sintomatiche e paucisintomatiche. Le prime si caratterizzano con febbre, malessere, presenza di vescicole, eruzioni cutanee, come il vaiolo. La malattia dura dalle due alle quattro settimane. Ha un’evoluzione, salvo nelle persone ad alto rischio, benigna”, conclude Cauda.

