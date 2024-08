Naufragio Bayesian, in campo 28 sommozzatori dei vigili del fuoco | FOTO

MeteoWeb

Alle prime ore del mattino di oggi sono riprese le immersioni in mare degli speleo sommozzatori dei vigili del fuoco: proseguono le lunghe e delicate operazioni di ricerca dell’ultimo disperso, dopo il naufragio di 5 giorni fa dello yacht Bayesian al largo di Porticello (PA). Il dispositivo di soccorso in mare dei vigili del fuoco oggi è composto da 28 sommozzatori, tra cui 11 speleo e 7 abilitati DNO che utilizzano miscele in fase di decompressione che consentono una permanenza maggiore in immersione profonda.

